NOVO POVEĆANJE PLATA: "Cilj je da plate zaposlenih u obrazovanju i dalje rastu"

MINISTAR prosvete u tehničkom mandatu prof. dr Dejan Vuk Stanković razgovarao je danas u Požarevcu sa direktorima osnovnih i srednjih škola sa područja ove školske uprave i istakao da su u prethodnom periodu plate prosvetnih radnika značajno povećane, ali da je cilj da plate zaposlenih u obrazovanju i dalje rastu.

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- Izvesno je da će biti još jedno povećanje plata zaposlenima u javnom sektoru u decembru, među kojima su i prosvetni radnici. Potpuno smo svesni vaše uloge i značaja koji imate za obrazovanje mladih naraštaja i društvo u celini i važno je da budete zadovoljni materijalnim položajem - naglasio je ministar.

Ministar Stanković je izrazio zadovoljstvo što je nova školska godina počela bez problema u svim školama i što se konačno razgovara o reformama, a ne o normalizaciji nastave. On je rekao da je serija sastanaka sa direktorima škola koja se održava po školskim upravama organizuje u cilju bolje i neposredne komunikacije između Ministarstva prosvete i obrazovnih ustanova.

- Želim da se u neposrednom razgovoru sa vama upoznam sa izazovima sa kojima se suočavate, da zajedno razmotrimo načine za rešavanje problema, ali i da od vas čujem predloge za unapređivanje nastavnog procesa, jer predstoje nam korenite reforme - rekao je ministar.

Stanković je objasnio da će one ići u tri pravca - učenje koje se vezuje za ishode, izgradnju međupredmetnih kompetencija kod učenika i veći fokus na funkcionalnom znanju.

- Tehnologije, proizvodni procesi se menjaju neverovatnom brzinom, tako da mi moramo da razmišljamo o zanimanjima koja danas ne postoje. Moramo vizionarski da razmišljamo i unapređujemo naš obrazovni sistem, kako bi on mladima dao znanja i veštine koja će im omogućiti da nađu svoje mesto na tržištu rada, ostvare lične ambicije i doprinesu razvoju društva u celini - rekao je on.

Sastanak sa direktorima škola sa teritorije Školske uprave Požarevac jedan je u nizu koje Ministarstvo prosvete organizuje povodom početka školske godine i predstojećih reformi. Ministar Stanković do sada je razgovarao sa direktorima škola sa teritorije školskih uprava Niš, Leskovac, Kraljevo, Kruševac, Kragujevac, Jagodina i Užice, a predstoje sastanci i u drugim školskim upravama. Sastanku su prisustvovali posebni savetnik David Ivanović i rukovodilac Školske uprave Požarevac Veliša Joksimović.

(Direktno)