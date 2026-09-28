Vladimir Putin odobrio kupovinu ruske podružnice Vestern juniona
RUSKA kompanija Softeks dobila je odobrenje za kupovinu 100 odsto udela u ruskoj podružnici platnog sistema Vestern junion, NKO Vestern junion DP Vostok, objavljeno je danas u ukazu ruskog predsednika Vladimira Putina.
Prema ukazu koji je objavljen na zvaničnom portalu za objavljivanje pravnih akata, kompaniji Softeks dozvoljeno je da kupi sve udele u kapitalu ruske kompanije NKO Vestern junion DP Vostok, prenosi Interfaks.
Vestern junion je 10. marta 2022. godine saopštio da obustavlja poslovanje u Rusiji i Belorusiji zbog situacije u Ukrajini.
Ruska podružnica je 24. marta iste godine izbrisana iz registra operatora platnih sistema.
Nakon toga, Vestern junion DP Vostok je do oktobra 2022. nastavio da pruža usluge transfera novca svojim partnerima, bankama i poštama u zemljama Zajednice nezavisnih država, osim Belorusije.
Ruska podružnica je u 2025. godini prema ruskim računovodstvenim standardima (RSDU) zabeležila neto gubitak od 301,5 miliona rubalja, odnosno oko 3,15 miliona evra.
U Jedinstvenom državnom registru pravnih lica Rusije (EGRUL) registrovano je više kompanija pod nazivom Softeks, a u Putinovom ukazu nije precizirano koja od njih kupuje udeo u podružnici Vestern juniona.
Najveća od kompanija sa tim nazivom registrovana je u Kalinjingradu i bavi se automatizacijom poslovnih procesa, razvojem AI rešenja i tehnologijama robotske automatizacije procesa (RPA), kao i uvođenjem specijalizovanih IT sistema za finansijske kompanije, uključujući bankarske sisteme.
(Tanjug)
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