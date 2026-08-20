RUSIJA GRADI 30 GIGAVATA NOVIH KAPACITETA: Evo gde će nići nuklearne elektrane
RUSIJA će povećati broj nuklearnih elektrana, planirano je da se na duži rok pusti u rad približno 30 gigavata nuklearnih kapaciteta, što će značajno povećati nuklearnu proizvodnju u zemlji, rekao je danas ruski predsednik Vladimir Putin na sastanku posvećenom nuklearnoj energetici.
- Moderne nuklearne elektrane koje proizvode pristupačnu, čistu električnu energiju pojaviće se na Uralu, u Sibiru i na Dalekom istoku - najavio je Putin, prenosi agencija Tass.
Prema njegovim rečima, u skladu sa dugoročnim planovima industrije, Rusija planira da pusti u rad još približno 30 gigavata kapaciteta nuklearnih elektrana, uključujući male nuklearne elektrane.
- Ovo neće samo zameniti energetske jedinice koje su postepeno dostigle kraj svog životnog veka, već će značajno povećati i ukupne kapacitete domaće nuklearne proizvodnje - istakao je Putin.
Rusija je jedina zemlja na svetu koja poseduje kompetencije u čitavom lancu nuklearne energetike, naveo je Putin.
- Rusija je verovatno jedina zemlja na svetu koja poseduje stručnost u celom lancu nuklearne energetike, a istovremeno tradicionalno poštuje visoke standarde bezbednosti i pouzdanosti rada nuklearnih elektrana. Upravo te konkurentske prednosti omogućavaju nam da zauzimamo vodeće pozicije na tržištu izgradnje nuklearnih elektrana u inostranstvu - rekao je Putin tokom sastanka.
On je naglasio da Rusija mora da jača tehnološko liderstvo u nuklearnoj oblasti, jer je konkurencija velika.
Po njegovim rečima, Rusija treba da ima seriju standardizovanih energetskih blokova koji bi mogli serijski da se proizvode, praktično po principu proizvodne trake.
Ruska nuklearna industrija danas, 20. avgusta, obeležava 81. godišnjicu osnivanja.
Ruski predsednik Vladimir Putin održao je sastanak posvećen razvoju nuklearne energetike.
Kompanija "Rosatom" postigla je sporazume o izgradnji još 17 nuklearnih energetskih blokova u šest zemalja, saopštio je tokom sastanka generalni direktor državne korporacije Aleksej Lihačov.
- Radimo na daljem širenju našeg prisustva u inostranstvu.
Već imamo potpisane sporazume o izgradnji još 17 energetskih blokova u šest zemalja - rekao je Lihačov.
Ruski predsednik Vladimir Putin održao je sastanak posvećen razvoju nuklearne energetike.
Ruska nuklearna industrija u četvrtak obeležava 81. godišnjicu osnivanja.
(Tanjug)
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