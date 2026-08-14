ČAK 1,2 MILIONA PO KORISNIKU: Stiže nova pomoć države - Ovo su detalji!

PODRŠKA je namenjena proizvodnim, uslužnim i zanatskim delatnostima u 13 lokalnih samouprava, uz do 1,2 miliona dinara po korisniku.

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Za razvoj privrednih aktivnosti u seoskim sredinama država je ove godine izdvojila ukupno 40 miliona dinara bespovratnih sredstava, a podršku će dobiti 13 lokalnih samouprava širom Srbije, piše Tanjug.

Ugovore o dodeli sredstava danas je sa predstavnicima lokalnih samouprava potpisao ministar za brigu o selu Milan Krkobabić. Novac je namenjen podršci proizvodnim, uslužnim i zanatskim delatnostima, a cilj programa je da se unaprede poslovanje i uslovi života u seoskim sredinama.

Ugovori su potpisani sa opštinama Veliko Gradište, Gadžin Han, Aleksinac, Prijepolje, Kladovo, Blace, Ražanj, Vlasotince, Rekovac, Despotovac, Titel, Bač i Tutin.

Do 3,6 miliona dinara po lokalnoj samoupravi

Kako je nakon potpisivanja ugovora rekao Krkobabić, ukupna vrednost programa iznosi 40 miliona dinara, dok je maksimalni iznos koji jedna lokalna samouprava može da dobije 3,6 miliona dinara.

Po jednom korisniku predviđeno je do 1,2 miliona dinara, a sredstva mogu da budu iskorišćena za nabavku mašina, alata i opreme potrebnih za obavljanje i unapređenje poslovanja.

Posebno je značajno što će mogućnost da konkurišu imati veliki broj postojećih preduzetnika. Prema rečima ministra, u 13 lokalnih samouprava obuhvaćenih programom posluje oko 5.400 samostalnih preduzetnika.

Cilj nije samo pokretanje novih poslova, već i pomoć postojećim biznisima da povećaju proizvodnju, prošire ponudu i izađu na veće tržište.

Novac za proizvodnju, zanatstvo i usluge

Program je usmeren na različite vrste privrednih aktivnosti u seoskim sredinama. Sredstva su namenjena za proizvodne, uslužne i zanatske delatnosti, odnosno za opremu i mašine koje mogu direktno da doprinesu razvoju poslovanja.

Krkobabić je poručio preduzetnicima da se informišu kod svojih lokalnih samouprava i iskoriste mogućnost da konkurišu.

Ideja programa je da veća produktivnost preduzeća znači i širu ponudu proizvoda i usluga, ali i kvalitetniju uslugu za stanovnike sela. Istovremeno, veći broj ponuđača može da doprinese većoj konkurenciji i povoljnijim cenama.

Cilj je više radnih mesta i razvoj sela

Pomoćnica ministra Slađana Trifunović istakla je da program ima širi cilj – otvaranje novih radnih mesta, jačanje lokalne privrede i stvaranje boljih uslova za život stanovništva u ruralnim sredinama.

Na konkurs je pristiglo ukupno 50 prijava iz 20 okruga. Najveći broj prijava stigao je iz Centralne Srbije – 31, dok je iz Vojvodine bilo 12 prijava, a sa juga Srbije sedam.

Od 13 lokalnih samouprava koje su dobile sredstva, pet se nalazi u pograničnom području, dok su dve – Tutin i Prijepolje – svrstane među devastirana područja.

Šest lokalnih samouprava pripada četvrtoj grupi razvijenosti, dok je pet u trećoj grupi.

Pogranične i manje razvijene opštine među korisnicima

Poseban značaj program ima za manje i nedovoljno razvijene sredine, u kojima preduzetnici često teže dolaze do novca potrebnog za nabavku opreme i pokretanje ili širenje poslovanja.

Jedna od korisnica programa je i opština Bač, koja se nalazi u pograničnom području. Predstavnici lokalne samouprave ukazali su na probleme sa kojima se suočavaju mala seoska područja - od odliva stanovništva i nepovoljne demografske strukture do starenja stanovništva i otežanog pristupa finansiranju.

Upravo zbog toga, ulaganja u opremu i razvoj malih biznisa mogu da budu važna za očuvanje radnih mesta i stvaranje novih izvora prihoda u selima.

Program je tako usmeren ne samo na pomoć pojedinačnim preduzetnicima, već i na jačanje lokalne ekonomije i stvaranje uslova da stanovnici sela imaju dostupnije proizvode i usluge, kao i veće mogućnosti za zaposlenje i samozapošljavanje.

(BizPortal)