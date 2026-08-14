KREĆE TRKA ZA ZIMNICU: Prasad poskupela, jagnjad osciliraju, a na pijaci luk čak tri puta skuplji nego u marketu

SVI koji tokom zime planiraju domaću pršutu ili čvarke već sada razmišljaju o nabavci.

foto: Jerome Cid / Alamy / Profimedia

Stočari se žale da im se proizvodnja sve teže isplati, dok cene stoke iz nedelje u nedelju osciluju. Prasad trenutno koštaju oko 300 dinara po kilogramu, junad dostižu 450, a stočari tvrde da za jagnjad ispod 500 dinara nema računice. Istovremeno, na Kalenić pijaci već se proveravaju cene namirnica za zimnicu, a pojedine su znatno skuplje nego u marketima.

Kako je počeo Gospojinski post, trgovina stokom u ovom periodu postala je veoma intenzivna. Svi koji tokom zime planiraju domaću pršutu ili čvarke već sada razmišljaju o nabavci.

- U okolini Čačka situacija je slična kao i u ostatku Srbije - cene stoke po kilogramu žive vage osciluju iz nedelje u nedelju. Prasad su sada oko 300 dinara po kilogramu, a ranije su bila 250. Tovljenici koštaju oko 220 dinara. Junad iz tova, teža od 500 kilograma, dostižu cenu od oko 450 dinara, dok su krave za klanje oko 100 dinara jeftinije. Telad za uzgoj, starosti oko dve nedelje, koštaju između 70.000 i 75.000 dinara po komadu - prenosi TV Kurir.

Stočari tvrde da nema računice

- Cena jagnjadi varira i zavisi od perioda godine. Oko 1. maja, za vikende i uranke, cena je viša. Kada prođe leto i približi se jesen, cena pada i do 30 odsto. Iskreno, jedan ugostitelj je nudio 350 dinara za kilogram jagnjetine. Ta cena nije ekonomski isplativa za stočara. Realna cena da bi stočar mogao da pokrije troškove i zaradi morala bi da bude viša. Znate kako kažu - seljak ne računa svoj rad. Ispod 500 dinara nema računice - kaže poljoprivrednik iz sela Kremna.

- Ranije je jagnjetina dostizala 500 dinara. Ove godine nije. Početkom aprila cena je bila viša, a ranije je dostizala i 550 dinara. Tada su ljudi mogli da pronađu neku računicu. Ovo sada ne znam čemu vodi - rekao je.

Stočne pijace u Čačku i Mrčajevcima su već više od dve godine prazne, jer stočari na njih ne dolaze. Trgovina se preselila direktno na farme, gde trgovci, pečenjari i klaničari dolaze i cenu dogovaraju na licu mesta. To znači da konačna cena u velikoj meri zavisi od dogovora između prodavca i kupca.

A šta pokazuje pijačni barometar na Kalenić pijaci ovog petka

- Još uvek nije dostignut puni pik sezone za pripremu zimnice, ali cene već možemo da proverimo. Paprika trenutno košta oko 250 do 300 dinara po kilogramu. Patlidžan, koji mnogi koriste za ajvar, košta 300 dinara po kilogramu. Šljiva, ukoliko planirate da pravite džem, takođe košta oko 300 dinara po kilogramu. Svež kukuruz šećerac, 50 dinara po komadu, navodi Ines Grk.

Cene na pijaci iznenadile kupce

Na Kalenić pijaci pojedine namirnice znatno su skuplje nego u marketima, dok voće i povrće beleže raznolike cene.

- Imamo i bogatu ponudu začina. Zanimljivo je da je crni luk na pijaci dosta skuplji nego u prodavnicama - ovde košta između 100 i 150 dinara po kilogramu, dok je u marketima između 40 i 50 dinara. Mlada blitva je oko 100 dinara po vezici, a slična je cena i kupusa. Imamo dobru ponudu šumskih borovnica, kao i jagoda, koje koštaju 500 dinara po kilogramu. Borovnice su 600 dinara, dok maline dostižu čak 900 dinara po kilogramu - kaže ona.

- Grožđe bez semena je 700 dinara, a ovo drugo je 500. Paradajz je 300 dinara po kilogramu. To su otprilike cene ovog jutra na Kalenić pijaci. Kao što smo čuli, pojedine cene su možda nešto više nego u trgovinskim lancima. Prodavci kažu da deo robe nabavljaju preko preprodavaca, dok marketi često imaju direktnu saradnju sa proizvođačima. Možda je upravo zbog toga ponuda na pijacama nešto skuplja, pa ostaje građanima da procene šta im se više isplati - da zimnicu pripremaju sami ili da kupuju gotovu - zaključila je Grk za Kurir TV.

(BizPortal)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Šar-planina - Epizoda 3