Ekonomija

STIGLE SU NOVE CENE GORIVA: Pojeftinio jedan derivat

V.N.

14. 08. 2026. u 10:31

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STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji i narednih sedam dana litar evrodizela koštati maksimalno 229 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 200 dinara za litar.

СТИГЛЕ СУ НОВЕ ЦЕНЕ ГОРИВА: Појефтинио један дериват

Foto: Alvaro González / Alamy / Profimedia

Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 227 dinara po litru, a benzina 202 dinara po litru.

Ove cene će biti na snazi narednih sedam dana, do 21. avgusta u 15 časova.

Uskoro opširnije

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