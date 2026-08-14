STIGLE SU NOVE CENE GORIVA: Pojeftinio jedan derivat
STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji i narednih sedam dana litar evrodizela koštati maksimalno 229 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 200 dinara za litar.
Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 227 dinara po litru, a benzina 202 dinara po litru.
Ove cene će biti na snazi narednih sedam dana, do 21. avgusta u 15 časova.
Uskoro opširnije
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