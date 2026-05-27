VUČIĆ SAOPŠTIO SJAJNE VESTI: Za dva meseca ćemo imati humanoidne robote proizvedene u Srbiji
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja iz Kine istakao da danas svaki građanin Srbije može da bude i ponosan i zadovoljan.
- Ovo što smo danas doživeli je nešto zbog čega se bavim ovim poslom. Mi smo danas potpisali ugovore za 953 miliona investicija. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora - kazao je Vučić i dodao da svi žele da dođu i ulažu u Srbiju.
Kako je kazao, prva faza sklapanja robota kreće oko 10. 15. juna. Druga faza je data fabrike, trening fabrike za robote.
- Videli ste ove naše mlade ljude koji rade ovde i obučavaju robote. Kako da spremi kafu, napravi doručak, spremi koktel i tako dalje. Imaćemo takve farbrike. I onda ide treća faza sa upotrebom veštačke inteligencije - rekao je Vučić a potom dodao:
- To je najviši obliku Evropi. Mi ćemo da prednjačimo. Mi ćemo ljudi za dva meseca imati humanoidne robote proizvedene u Srbiji. Niko ih u Evropi nema. Mnogo sam srećan. Mnogo toga smo ovde videli i naučili - rekao je predsednik.
