VUČIĆ SAOPŠTIO SJAJNE VESTI: Za dva meseca ćemo imati humanoidne robote proizvedene u Srbiji

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je tokom obraćanja iz Kine istakao da danas svaki građanin Srbije može da bude i ponosan i zadovoljan.

Foto: Novosti

- Ovo što smo danas doživeli je nešto zbog čega se bavim ovim poslom. Mi smo danas potpisali ugovore za 953 miliona investicija. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora - kazao je Vučić i dodao da svi žele da dođu i ulažu u Srbiju.

Kako je kazao, prva faza sklapanja robota kreće oko 10. 15. juna. Druga faza je data fabrike, trening fabrike za robote.

- Videli ste ove naše mlade ljude koji rade ovde i obučavaju robote. Kako da spremi kafu, napravi doručak, spremi koktel i tako dalje. Imaćemo takve farbrike. I onda ide treća faza sa upotrebom veštačke inteligencije - rekao je Vučić a potom dodao:

- To je najviši obliku Evropi. Mi ćemo da prednjačimo. Mi ćemo ljudi za dva meseca imati humanoidne robote proizvedene u Srbiji. Niko ih u Evropi nema. Mnogo sam srećan. Mnogo toga smo ovde videli i naučili - rekao je predsednik.