Politika

"NOVOSTI" U BATAJNICI: Sve spremno za prikaz helikoptera i aviona Vojske Srbije (FOTO/VIDEO)

Симеуновић А. Милош

28. 06. 2026. u 09:54

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NAJSAVREMENIJE letilice Vojske Srbije uskoro će široj javnosti biti prikazane u Batajnici.

НОВОСТИ У БАТАЈНИЦИ: Све спремно за приказ хеликоптера и авиона Војске Србије (ФОТО/ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Kao što na slikama u nastavku možete videti, tu su helikopteri Mil Mi-17, kao i prikazani MiG-29. 

Od helikoptera konkretno tu su Mi-17V-5, kao i nešto starija varijanta Mi-8T.

Takođe, tu je i bespilotna letilica (dron) SN-92.

Војска Србије у БатајнициFoto: ФОТО: Novosti

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