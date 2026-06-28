"NOVOSTI" U BATAJNICI: Sve spremno za prikaz helikoptera i aviona Vojske Srbije (FOTO/VIDEO)

NAJSAVREMENIJE letilice Vojske Srbije uskoro će široj javnosti biti prikazane u Batajnici.

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Kao što na slikama u nastavku možete videti, tu su helikopteri Mil Mi-17, kao i prikazani MiG-29.

Od helikoptera konkretno tu su Mi-17V-5, kao i nešto starija varijanta Mi-8T.

Takođe, tu je i bespilotna letilica (dron) SN-92.