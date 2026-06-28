Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

28. 06. 2026. u 09:30

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ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

ВРЕДИ ПОКУШАТИ: Тикет са ВЕЛИКОМ квотом и још већим ДОБИТКОМ!

Leonardo Ramirez / imago sportfotodienst / Profimedia

Nedelja

14.00 Luksta - Gote |GG&||GG (7.50)

21.00 Južna Afrika - Kanada TR 0-2 (7.00)

Ukupna kvota: 52.50

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