NOVA PENZIONA RAČUNICA: Treće dete donosi dve godine staža odmah, a evo šta se menja
PREMA novim izmenama zakona, žene koje su rodile više dece dobiće dodatni staž za penziju.
Više dece, veća penzija - izmene zakona predviđaju da će se obračunavati poseban staž za žene koje su rodile određeni broj dece. Jovana Ružičić iz Centra za mame objasnila je kako izgleda ta računica i kada počinje primena.
Jovana Ružičić iz Centra za mame objašnjava da bi prema izmenama zakona žene koje su rodile jedno dete dobile dodatnih šest meseci staža koji ulazi u obračun za penziju, za dva deteta godinu dana, a za troje i više dece dve godine radnog staža.
- To znači da, ako je žena već ostvarila penziju nevezano za rađanje dece, da će ovo biti dodatnih šest meseci, godinu dana ili dve godine koje će ona dobiti. Dakle, žena je radila dvadeset i pet godina, rodila troje dece - ona po osnovu to troje dece dobija dve godine više. Njoj se penzija obračunava tako kao da je radila dvadeset i sedam godina - kaže Ružičićeva.
Međutim, ako je žena radila trinaest godina, a petnaest godina je uslov za ulazak u penziju, te dve dodatne godine njoj ne omogućavaju pravo na penziju.
- Penzija se ostvaruje ili ako napunite godine života ili ako napunite godine staža. Ako sa te dodatne dve godine dolazite do četrdeset, apsolutno ćete moći da idete ranije u penziju - napominje Ružičićeva.
Prema najavama, dve dodatne godine za troje ili više dece kreću da se primenjuju odmah, dok primena za jedno ili dva deteta kreće da se primenjuje od 2032.
BONUS VIDEO:
Srpska mudra investicija/ Jelena Trivan/ Nije samo naslov
RASAĐIVANjE PAPRIKE: "Kraljicu" povrća ne sadite u hladnu zemlju
08. 04. 2026. u 13:34
U NIŠU POSKUPLjUJE GREJANjE: Gradsko veće dalo saglasnost, evo šta je razlog
08. 04. 2026. u 12:54
SATNICA SKORO 50 EVRA: Gde se najviše zarađuje u Evropi
07. 04. 2026. u 23:00
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
