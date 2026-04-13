Svet

OGLASIO SE NETANJAHU: Ovo je stav Izraela o pomorskoj blokadi Irana

В.Н.

13. 04. 2026. u 14:39

IZRAELSKI premijer izjavio je da njegova zemlja podržava odluku Donalda Trampa da uvede pomorsku blokadu Irana, dodajući da je njegova vlada u potpunoj koordinaciji sa Vašingtonom po tom pitanju.

Foto: Tanjug/Ronen Zvulun (POOL)

- Iran je prekršio pravila, predsednik Tramp je odlučio da uvede pomorsku blokadu - rekao je Netanjahu na sednici vlade, prema video izjavi koju je objavila njegova kancelarija.

- Mi, naravno, podržavamo ovaj čvrst stav i u stalnoj smo koordinaciji sa Sjedinjenim Državama - rekao je on, prenosi Kurir.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

