OGLASIO SE NETANJAHU: Ovo je stav Izraela o pomorskoj blokadi Irana

IZRAELSKI premijer izjavio je da njegova zemlja podržava odluku Donalda Trampa da uvede pomorsku blokadu Irana, dodajući da je njegova vlada u potpunoj koordinaciji sa Vašingtonom po tom pitanju.

Foto: Tanjug/Ronen Zvulun (POOL)

- Iran je prekršio pravila, predsednik Tramp je odlučio da uvede pomorsku blokadu - rekao je Netanjahu na sednici vlade, prema video izjavi koju je objavila njegova kancelarija.

- Mi, naravno, podržavamo ovaj čvrst stav i u stalnoj smo koordinaciji sa Sjedinjenim Državama - rekao je on, prenosi Kurir.

