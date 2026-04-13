OGLASIO SE NETANJAHU: Ovo je stav Izraela o pomorskoj blokadi Irana
IZRAELSKI premijer izjavio je da njegova zemlja podržava odluku Donalda Trampa da uvede pomorsku blokadu Irana, dodajući da je njegova vlada u potpunoj koordinaciji sa Vašingtonom po tom pitanju.
- Iran je prekršio pravila, predsednik Tramp je odlučio da uvede pomorsku blokadu - rekao je Netanjahu na sednici vlade, prema video izjavi koju je objavila njegova kancelarija.
- Mi, naravno, podržavamo ovaj čvrst stav i u stalnoj smo koordinaciji sa Sjedinjenim Državama - rekao je on, prenosi Kurir.
