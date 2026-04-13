MAĐARSKA I SRBIJA IMAJU NAJBOLJE ODNOSE DO SADA ZAHVALJUJUĆI VUČIĆU I ORBANU: Stručnjaci o parlamentarnim izborima u Mađarskoj

Na osnovu 98 odsto prebrojanih glasova na parlamentarnim izborima u Mađarskoj, prema preliminarnim rezultatima Nacionalne izborne komisije (VTR), opoziciona stranka Tisa Petera Mađara osvojila je 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides premijera Viktora Orbana osvojila 55 mesta.

Foto: Ferenc ISZA / AFP / Profimedia /Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Predsednik Aleksandar Vučić pružio je juče podršku mađarskom premijeru Viktoru Orbanu pred izbore i naveo je da će mu naša država uvek biti zahvalna za sve što je uradio za prijateljstvo Srba i Mađara. Gosti u emisiji "Redakcija" koji su komentarisali ovo bili su Nikola Tomić, medijski konsultant i prof.dr Patrik Drid dekan Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.

- Gospođa Fon der Lajen je dala izjavu koja priliči političarki, više nego premijerki odnosno šefici izvršnog tela Evropske Unije. Ona je po ko zna koji put pokazala animozitet prema Viktoru Orbanu i i dosadašnjoj Mađarskoj politici. Na neki način je iz svoje vizure dala neko viđenje dešavanja u Mađarskoj na ovim izborima. Činjenica je da su građani Mađarske pokazali da ne žele da budu protiv Evropske Unije - objasnio je Tomić.

Kako kaže, građani u Mađarskoj su takođe pokazali da su neke od njihovih ključnih tema i životni standardi i ekonomija.

"Pokazali su da su im krupne geopolitičke teme drugorazredne, Orban je u ovoj kampanji insistirao na ovome drugom a Mađar na onome prvom. Pokazalo se da je on izabrao dobru strategiju." Rekao je Tomić.

"Mađarska i Srbija imaju najbolje odnose do sada zahvaljujući Vučiću i Orbanu"

- Još od 15. veka, Srbija i Mađarska nikad nisu imale bolje odnose nego danas a izgradili su ih Vučić i Orban. Da li će se saradnja produbljivati, videćemo na konkretnim primerima, kojim intenzitetom će da profunkcioniše železnica Budimpešta-Beograd i videćemo šta će se dešavati sa NIS-om i MOL-om. Te dve teme će biti vrlo važne, saznaćemo da li će Peter Mađar voditi neku vrstu osvetničke politike prema Srbiji ili će nastaviti sa nekom konstruktuvnošću u odnosu sa Srbijom - rekao je Tomić i dodao:

- Drugi par rukava će biti odnosi sa Mađarskom zajednicom u Vojvodini i odnosi sa legitimnim predstavnikom Mađara u našoj zemlji a to je Savez vojvođanskih Mađara ili SVM. Videćemo i njegovu državničku a ne samo političku zrelost. Mislim da je naš predsednik napisao svoju čestitku na vrlo zanimljiv način, na neki način izuzetno konstruktivno i principijalno jer se u njoj u isto vreme i zahvalio Orbanu, dakle nije mu okrenuo leđa. Postupio je etički time što se zahvalio čoveku sa kojim je blisko sarađivao sve ovo vreme - dodaje on.

On objašnjava da poruka predsednika Aleksandra Vučića nije čitana samo u Srbiji već i u drugim zemljama, dodaje da će je mnogi takođe shvatiti kao jednu vrstu iskazivanja principijalne lojalnosti.

- Region Vojvodine je bio posebno povezan sa Mađarskom i saradnja je bila odlična, očekujem da će neki vid saradnje nastaviti da se odvija ali smatram da je dosta stanovnika Vojvodine mađarske nacionalnosti razočarano ovim rezultatom. Od ovih izbora može dosta da se nauči, blokaderi će izgubiti i treba da nauče kako treba da se ponašaju kada se to desi. Ja se lično bojim za Mađarsku jer to što njima Brisel obećava možda neće biti dobro, posebno kada su migranti u pitanju - tvrdi Drid.

Kako kaže, EU će početi da uslovljava Mađarsku da primi veliki broj migranata dok je njen bivši premijer bio izričito protiv toga.

- Pitanje je i šta će biti sa energetikom jer Mađarska planira da ukine sve aranžmane sa Rusijom, ne očekujem da će im život biti nešto bolji. Mene zabrinjava što naša opozicija i blokaderi idu po stranim ambasadama i traže da se nama ukinu sva sredstva, skoro da traže i neku grublju intervenciju kako bi došlo do promene vlasti. Oni su svesni da nemaju dovoljno glasova, da ne mogu pobediti na izborima i sada pokušavaju da oslabe Srbiju kako bi došli do fotelja - rekao je Drid.

(Kurir)