NASTAVLJAJU SE PROBLEMI ZA HANSIJA FLIKA: Barselona ostala bez još jednog fudbalera za revanš meč četvrtfinala Lige šampiona sa Atletikom?
Fudbaler Barselone Mark Bernal neizvestan je zbog povrede za revanš meč četvrtfinala Lige šampiona protiv madridskog Atletika, saopštio je danas katalonski klub.
Bernal je zbog povrede skočnog zgloba propustio prvi duel četvrtfinala LŠ između Barselone i Atletika (0:2), koji je odigran 8. aprila na Nou Kampu. Fudbaler Barselone će putovati na revanš meč koji će biti odigran sutra od 21 čas u Madridu, ali još nije dobio dozvolu lekara da zaigra.
Za Barselonu na utakmici u Madridu zbog povreda neće igrati Rafinja i Andreas Kristensen, kao i Pau Kubarsi, koji je suspendovan zbog isključenja na prvom meču.
Trener fudbalera Barselone Hansi Flik odlučio je da u Madrid povede 23 igrača. Na spisku su: Đoan Garsija, Vojčeh Ščesni, Dijego Kočen, Žoao Kanselo, Alehandro Balde, Ronald Arauho, Gavi, Feran Tores, Pedri, Robert Levandovski, Lamin Jamal, Markus Rašford, Fermin Lopez, Mark Kasado, Đerar Martin, Dani Olmo, Frenki de Jong, Žil Kunde, Erik Garsija, Runi Bardži, Alvaro Kortes, Ćavi Espart i Tomi Markes.
