Fudbal

NASTAVLJAJU SE PROBLEMI ZA HANSIJA FLIKA: Barselona ostala bez još jednog fudbalera za revanš meč četvrtfinala Lige šampiona sa Atletikom?

Filip Milošević

13. 04. 2026. u 12:25

Fudbaler Barselone Mark Bernal neizvestan je zbog povrede za revanš meč četvrtfinala Lige šampiona protiv madridskog Atletika, saopštio je danas katalonski klub.

НАСТАВЉАЈУ СЕ ПРОБЛЕМИ ЗА ХАНСИЈА ФЛИКА: Барселона остала без још једног фудбалера за реванш меч четвртфинала Лиге шампиона са Атлетиком?

Foto: PABLO GARCIA / AFP / Profimedia

Bernal je zbog povrede skočnog zgloba propustio prvi duel četvrtfinala LŠ između Barselone i Atletika (0:2), koji je odigran 8. aprila na Nou Kampu. Fudbaler Barselone će putovati na revanš meč koji će biti odigran sutra od 21 čas u Madridu, ali još nije dobio dozvolu lekara da zaigra.

Za Barselonu na utakmici u Madridu zbog povreda neće igrati Rafinja i Andreas Kristensen, kao i Pau Kubarsi, koji je suspendovan zbog isključenja na prvom meču.

Trener fudbalera Barselone Hansi Flik odlučio je da u Madrid povede 23 igrača. Na spisku su: Đoan Garsija, Vojčeh Ščesni, Dijego Kočen, Žoao Kanselo, Alehandro Balde, Ronald Arauho, Gavi, Feran Tores, Pedri, Robert Levandovski, Lamin Jamal, Markus Rašford, Fermin Lopez, Mark Kasado, Đerar Martin, Dani Olmo, Frenki de Jong, Žil Kunde, Erik Garsija, Runi Bardži, Alvaro Kortes, Ćavi Espart i Tomi Markes. 

Drugi pišu

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa