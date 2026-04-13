RUSIJA NEĆE ČESTITATI POBEDU PETERU MAĐARU: Kremlj se oglasio i otkrio zašto

PORTPAROL predsednika Rusije Dmitrij Peskov saopštio je da Kremlj neće čestitati Peteru Mađaru pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

- Ne šaljemo čestitke neprijateljskim zemljama. A Mađarska je neprijateljska zemlja; ona podržava sankcije protiv nas - objasnio je portparol predsednika.

Na pitanje novinara, da li to znači da je Moskva bila u prijateljskim odnosima samo sa Viktorom Orbanom, Peskov je odgovorio: „Razgovarali smo sa njim“.

Podsetimo, u Mađarskoj je na parlamentarnim izborima pobedila partija "Tisa". Njen lider Peter Mađar je izjavio da će vratiti Mađarskoj punopravno članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u.