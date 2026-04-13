RUSIJA NEĆE ČESTITATI POBEDU PETERU MAĐARU: Kremlj se oglasio i otkrio zašto

13. 04. 2026. u 14:14

PORTPAROL predsednika Rusije Dmitrij Peskov saopštio je da Kremlj neće čestitati Peteru Mađaru pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj.

Foto: AP Photo/Denes Erdos

- Ne šaljemo čestitke neprijateljskim zemljama. A Mađarska je neprijateljska zemlja; ona podržava sankcije protiv nas - objasnio je portparol predsednika.

Na pitanje novinara, da li to znači da je Moskva bila u prijateljskim odnosima samo sa Viktorom Orbanom, Peskov je odgovorio: „Razgovarali smo sa njim“.

Podsetimo, u Mađarskoj je na parlamentarnim izborima pobedila partija "Tisa". Njen lider Peter Mađar je izjavio da će vratiti Mađarskoj punopravno članstvo u Evropskoj uniji i NATO-u.

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

