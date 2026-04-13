ZARADITE I DO 40.000 EVRA GODIŠNJE: Ove tri kulture mogu doneti bogatstvo - Odmah pokrenite biznis!
NA pojedinim biljkama proizvođači mogu da zarade čitavo bogatstvo. Batat, špargla i šafran su sve popularinije kulture, a za neke od ovih biljaka plaća se i 40 evra za gram. Mnogi su razradili biznise koji im donose i do 40.000 evra godišnje.
Šafran
Šafran je višegodišnja biljka, a začin se dobija iz cveta „crocus sativus“. Smatra se jednim od najskupljih začina na svetu. Šafran je prvo uzgajan u Grčkoj, nakon toga počeo je da se uzgaja i u Evroaziji, a kasnije je donet u delove Severne Amerike, Severne Afrike.
Kako piše Zamedia, u selu Tamniču nalaze se polja najskuplje biljke na svetu, šafrana, od kog se pravi najskuplji začin na svetu.
Ono što je specifično za ovu biljku jeste da može da dostigne visinu do 30 centimetara, Od cveta šafrana, čija je berba obično u oktobru, pravi se ovaj začin. Nije ni čudo što je začin najskuplji kad je za jedan kilogram potrebno i do 200.000 cvetova koji su izuzetno osetljivi. Kilogram ovog začina košta skoro 40.000 dinara, a jedan gram košta od 30 do 40 evra.
Špargla
Špargla je zeljasta biljka, a od davnina se koristi u narodnoj medicini. Širom sveta se koristi kao zdravo i ukusno povrće. Veruje se da ova biljka potiče sa istoka, odakle je još pre nove ere doneta u Evropu.
Uzgajanjem ove biljke može da se zaradi i do 20.000 evra godišnje. Ova biljka je jedna od retkih koja može da preživi nepovoljne vremenske uslove. Osim toga što je lekovita, vrlo je skupa, a kilogram špargle u Srbiji je potrebno izdvojiti oko 2.000 dinara. Kod nas nema velikih proizvođača ove biljke, sa jednog hektara špargle profitabilnost je od 15.000 do 20.000 evra godišnje.
Batat
Batat, odnosno slatki krompir je tropska biljka koja po svom izgledu najviše podseća na obični krompir, slatkog je ukusa i sadrži dosta proteina. Poreklo batata je iz Srednje i Južne Amerike, a ova vrsta povrća se u poslednje vreme sve više koristi i kod nas.
Sadnja batata obično počinje u maju. Batat se uzgaja iz sadnica. Sadi se na uzvišenim gredicama sa upotrebom baštenske folije. Kilogram ovog povrća u slobodnoj prodaji kod nas košta oko 300 dinara. U Srbiji nema mnogo uzgajivača ovog povrća.
(Dnevnik)
BONUS VIDEO:
RUŽA + BELI LUK: Ove biljke morate SADITI ZAJEDNO, one savršeno sarađuju u bašti!
Preporučujemo
RASAĐIVANjE PAPRIKE: "Kraljicu" povrća ne sadite u hladnu zemlju
08. 04. 2026. u 13:34
SRPSKE NjIVE DIŽU CENU: Ovo je najtraženiji region u zemlji
08. 04. 2026. u 18:22
ZLATO DOMAĆE POLjOPRIVREDE: Od plastenika do miliona - borovnica
06. 04. 2026. u 12:48
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
Komentari (0)