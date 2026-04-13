OVO JE DETALJAN CENOVNIK: Koliko košta čišćenje klime, a koliko ugradanja nove

KAKO se bliži toplije vreme, ljudi kreću da razmišljaju o servisiranju klima uređaja, ali i o ugradnji novih. Neki često i okasne pa se ovoga sete tek na leto, kada već krenu velike gužve i kada se na majstora čeka i po dve nedelje.

Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Portal Nova.rs je razgovarao sa tri servisa iz Beograda, pa su proverili koje su cene servisiranja klima uređaja, ugradnje novih, ali i kada je najbolje zakazati dolazak majstora kako bi se izbegla gužva i dugo čekanje.

Iz sva tri servisa su rekli da je obavezno servisiranje barem jedanput godišnje, ali da ako se klima koristi tokom cele godine, odnosno da ako se ljudi i greju zime, a hlade leti, da servisiranje treba da bude i češće - barem dva, tri puta godišnje.

Ovlašćeni servisi ističu radovan godišnji servis klime podrazumeva kompletno čišćenje unutrašnje jedinice, ali spoljašnje, ako postoje naslage koje sprečavaju klimu da radi kako treba.

- Cela unutrašnja jedinica rasklapa - sve plastike, sve se skida i pere. Turbina i saće koje je povezano cevima ostaje na klimi, ali se i ono čisti i dezinfikuje. Radi se i pregled rada klime, pregled spoljašnje jedinice, dopuna freona od 250 grama koja ulazi u cenu, ali to ipak nije potrebno svakom klima uređaju - kažu u jednom od servisa.

Koliko košta servisiranje

Oni navode da se cena servisiranja razlikuje u zavisnosti od jačine klima uređaja.

- Sedmice, devetke i dvanestice su 4.000 dinara za redovan godišnji pregled. 18-ce su 4.500, a 24-ke su 5.000 dinara. To je neka cena ustaljena prema ovlašćenim servisima, odnosno servisi koji su registrovani u APR-u i koji imaju licencu. Sad na tržištu imate i 1.500 servis, ali to nije servis, jer oni samo izvade filtere, operu i naplate. To korisnik treba sam da radi na 15 dana kada stalno koristi klimu - kaže sagovornik.

Ista cena za servisiranje klime je i u drugom servisu, dok je u trećem cena kompletnog servisiranja koje oni zovu dubinsko čišćenje klime 6.000 dinara za 12-cu.

- Radi se mašinski, pere se turbina, isparivač, spoljna jedinica, sve to ide u cenu i dezinfekcija klime. Dopuna freona nije uključena u cenu, to se dodatno naplaćuje, ali u 99 odsto slučajeva nije potrebna dopuna gasa. Gas nije potrošni materijal. Klima može da bude stara 20 godina, a da ne iscuri gas. Više problema na terenu ima od prepunjenosti klima nego od klima koje imaju manjak gasa - rekli su u trećem servisu.

Iz svih servisa su rekli da je sada pravo vreme da se odradi servis klime, kada nema gužve. Prvi servis koji smo kontaktirali rekao nam je da su najveće gužve tokom letnjih meseci, te da se tada čeka i po 15 dana. Takođe mušterije uvek traže i sad za odmah, ali to često nije moguće.

- Mi radimo cele godine i zakazujemo servise cele godine. Najveća gužva je sada ovaj period koji dolazi, pa sve do oktobra i novembra. Ljudi se sada dosta i greju na klime, pa se klime koriste tokom cele godine. Kada je gužva, kada nam je sezona, mi ne zakazujemo čekanje duže od 15 dana. Redovni klijeti koji nas ne poznaju neće čekati. Kada dođe leto svi traže sad i odmah, ako može već danas. Nekad i bude i od danas do sutra, sve zavisi koja je adresa, koji je deo grada i gde je koja ekipa - naveli su iz tog servisa.

Greške prilikom servisiranja

Ima i situacija kada ljudi često greše prilikom servisiranja klime, a to se često odnosi na odabir neadekvatnih servisa i majstora, koji ne rade po standardima i procedurama, te ne koriste ni odgovarajuća sredstva za čišćenje klima.

Kako su nam rekli, dešava se često da dođu neki majstori, te isprskali klimu nekim hemijama koje se mogu naći u prodavnicama i onda zovu ovlašćeni serivis i žale se da klima ispušta jako neprijatne mirise. Ovlašćeni servisi rade isključivo sa hemijom koja je namenjena baš za klima uređaje, što neće štetiti ni čoveku ni kućnom ljubimcu.

- Razni takovazni servisi se pojave u leto, reklamiraju se, dođu, urade šta urade i posle toga opet ljudi nekako dođu do nas, ovlašćenih servisa i mole da se nešto popravi i prepravi - naveli su za Nova.rs iz prvog servisa.

Iz trećeg servisa su rekli da savetuju ljudima da prvo provere recenzije majstora i servisa na Guglu pre nego što nekog angažuju, te da ne prihvataju ponudu tek tako i da pitaju šta podrazumeva taj servis. Oni napominju da nema potrebe da se gas dopunjava stalno te da više problema nastaje kada su klime prepunjene gasom, nego kada ga imaju manje. Onda kada dođe leto i kada krenu veće temperature, ako je klima previše napunjena gasom, onda će slabije i hladiti.

- Većina klima slabije hladi ili greje zato što je prljava turbina i zato što se ne čisti nikad, nego što fali gas - rekli su.

U ovom servisu napominju da nema potrebe da ljudi zovu majstore za "mali servis" klime, jer on podrazumeva čišćenje filtera i dezinfekciju unutrašnje jedinice što svaki čovek može sam da uradi, tako što podigne poklopac očisti filtere i naprska asepsol ili neko drugo sredstvo na filtere i isparivač.

Montaža klime

Što se tiče ugradnje klima uređaja opet sve zavisi od jačine i veličine klime.

- Sedmice, devetke i 12-ce su 12.000 dinara, svaki dužni metar instalacije je 2.400 dinara. Inverteri imaju propisanu dužinu da moraju biti montirani sa najmanje tri metra, a nosač za spoljašnju jedinicu je 2000 dinara - rekli su u prvom servisu za Nova.rs.

Rečeno je da su skoro svi proizvođači prešli na proizvodnju samo invertera. One stare obične klime su mogle da hlade i da greju do neke nule, minus pet stepeni, kao neko dogrevanje, ali je i ono bilo slabo. Naglašeno nam je da su sadašnji klima uređaji skoro svi inverter sa kompresorom koji mogu da rade tokom cele zime, pa su poređani po kategorijama minus 10, minus 15, pa idu sve do minust 20 i minus 25, koji mogu da rade celu zimu bez prestanka i da ceo prostor ugreju.

- Kompletna cena invertera su 21.200 dinara, 18-ce su 26.500, dok su 24-ke 31.800 dinara. To je celokupna ugradnja, montaža, tri metra instalacije i nosač za spoljašnju jedinicu - naveli su iz tog servisa.

Na drugom mestu nam je navedeno da je cena montaže klime 12.000 dinara, plus instalacija, ali da se to razlikuje jer sve zavisi koja je razdaljina između unutrašnje i spoljašnje jedinice. Od toga zavisi dužina cevi koje ih povezuju, te da instalacija ide po dužnom metru, a cena jednog metra je 2000 dinara.

Treći servis takođe naglašava da se cena montaže razlikuje po veličinama klima, te da 12-ce koštaju oko 20.000 (18.000 kada je na akciji) što je kompletna cena (montaža, nosač i tri metra instalacije). Ugradnja 18-ce je 23.000 dinara, a 24-ke 32.000 dinara.

BONUS VIDEO:

