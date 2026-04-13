TUGA! Ubijen fudbaler nakon napada na klupski autobus
Fudbaler Berekum Čelsija Dominik Frimpong ubijen je nakon što su oružani napadači napali klupski autobus, saopštio je danas Fudbalski savez Gane (GFA).
GFA je dodao da se tragedija dogodila u nedelju tokom povratka ekipe Berekum Čelsi sa utakmice 29. kola Premijer ligi Gane protiv Samarteksa (0:1). Takođe, navodi se da su "maskirani ljudi naoružani pištoljima i puškama" napali klupski autobus Berekum Čelsija.
Oni su blokirali put i pucali na autobus, koji je pokušao da promeni pravac i pogodili su Frimponga u glavu, a fudbaler je kasnije preminuo u bolnici.
"Sa velikim šokom i tugom primili smo vest o smrti Frimponga. Ovaj tragični incident potresao je čitavu sportsku javnost. Izražavamo najdublje saučešće porodici, saigračima i upravi Berekum Čelsija u ovim teškim trenucima", saopšteno je iz GFA.
Savez je naveo da će pojačati bezbednosne mere za klubove koji putuju na domaća takmičenja.
"Dominik je bio perspektivni mladi talenat čija su posvećenost i strast prikazivali duh naše lige", piše u saopštenju GFA.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Komentari (0)