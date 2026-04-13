ZBOG VUČIĆA I ORBANA ODNOSI SRBA I MAĐARA NA VRHUNCU: Hoće li Peter Mađar rušiti prijateljstvo dva naroda koje je na istorijskom nivou?

OPOZICIONA stranka Tisa Petera Mađara pobedila je na parlamentarnim izborima u Mađarskoj osvojivši 138 od 199 mandata u parlamentu, dok je stranka Fides premijera Viktora Orbana osvojila 55 mesta. Sada je glavno pitanje hoće li Peter Mađar raditi na rušenju prijateljstva Srba i Mađara koje je mukotrpno građeno godinama unazad?

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je lideru Tise Peteru Mađaru pobedu na parlamentarnim izborima u Mađarskoj i naveo da će uvek biti zahvalan Viktoru Orbanu za sve što je uradio za prijateljstvo Srba i Mađara.

Dolaskom Aleksandra Vučić i Viktor Orban na ključne državne pozicije, ove dve zemlje ušle su u period najintenzivnije saradnje i najboljih odnosa u svojoj savremenoj istoriji.

Početak bliskog partnerstva datira iz perioda kada je Vučić kao premijer Srbije intenzivirao diplomatske kontakte sa Budimpeštom, dok je Orban već bio čvrsto pozicioniran kao lider Mađarske. U tom trenutku napravljen je zaokret od formalnih odnosa ka iskrenom savezništvu.

Ključni momenti bili su redovni susreti na najvišem nivou, kao i uvođenje zajedničkih sednica vlada, što je postalo praksa koja je dodatno učvrstila poverenje i koordinaciju u donošenju odluka.

Saradnja nije ostala samo na političkom nivou. Tokom godina, Srbija i Mađarska su značajno unapredile ekonomske odnose, Mađarska je postala jedan od važnih investitora u Srbiji, dok je trgovinska razmena dostigla rekordne nivoe.

Posebno mesto zauzimaju infrastrukturni projekti, poput modernizacije železničke pruge Beograd–Budimpešta, koja predstavlja jedan od najznačajnijih regionalnih poduhvata. Pored toga, saradnja u energetskom sektoru, uključujući gasne interkonekcije, doprinela je većoj energetskoj sigurnosti obe zemlje.

Mađarska je tokom ovog perioda postala jedan od najglasnijih zagovornika evropskog puta Srbije unutar Evropske unije. Orban je više puta isticao da je stabilna Srbija od ključnog značaja za region, dok je Vučić naglašavao značaj podrške koju Budimpešta pruža Beogradu.

Dve zemlje dele slične stavove po brojnim pitanjima, od migracione politike do očuvanja nacionalnih interesa, što je dodatno učvrstilo njihovo partnerstvo.

Jedan od najznačajnijih aspekata odnosa jeste istorijsko pomirenje Srba i Mađara. Za vreme vlasti Vučića i Orbana učinjeni su važni koraci ka prevazilaženju prošlosti, uključujući zajednička obeležavanja stradanja i izvinjenja za zločine iz Drugog svetskog rata.

Danas se odnosi između srpskog i mađarskog naroda često karakterišu kao najbolji u istoriji od političke saradnje, preko ekonomije, do svakodnevnih kontakata ljudi sa obe strane granice.

Sveobuhvatna saradnja, međusobno poverenje i lični odnos lidera doveli su do toga da Srbija i Mađarska danas imaju odnose koji se mogu okarakterisati kao strateško partnerstvo najvišeg nivoa.

Od inicijalnog približavanja do današnjeg savezništva, put koji su zajedno gradili Vučić i Orban predstavlja primer kako se, uz političku volju i viziju, mogu izgraditi stabilni i prijateljski odnosi između dve susedne zemlje.

Prijateljstvo se ne ogleda samo u političkim porukama, već i u svakodnevnom životu.

Mađarska nacionalna manjina u Srbiji uživa široka prava, dok Srbi u Mađarskoj imaju podršku za očuvanje svog identiteta, kulture i jezika.

Intenzivirana je saradnja u oblasti obrazovanja, kulture i prekograničnih projekata, što dodatno povezuje ljude sa obe strane granice.

Zajedničke manifestacije, ekonomske inicijative i infrastrukturni projekti učinili su da granica između dve zemlje sve više postaje most, a ne barijera.

Sada kada je došlo do promene vlasti u Mađarskoj, nameću se ključna pitanja da li će Srbija i njeni građani ispaštati zbog pobede Petera Mađara, ili će odnosi dve države ostati dobri.

Da li će Peter Mađar svojom politikom dovesti u pitanje odnose Srbije i Mađarske koji su godinama strpljivo građeni i dovedeni do istorijskog maksimuma?

Da li postoji rizik da bi eventualne promene u Budimpešti mogle da naruše poverenje i saradnju koja je postala primer stabilnosti u regionu?

I na kraju hoće li novi mađarski premijer raditi na rušenju prijateljstva Srba i Mađara koje je godinama mukotrpno građeno?