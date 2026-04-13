SLABOSTI ISPLIVALE: Vaterpolisti ni ove godine nisu uspeli da izbore plasman na finalni turnir Svetskog kupa
OD kako je krenuo novi format Svetskog kupa naši vaterpolisti nikako da zablistaju kao nekad u Svetskoj ligi. "Delfini" će i ove godine propustiti finalni turnir, jer su na turniru Divizije 1 u grčkom gradu Aleksandropoliju zauzeli razočaravajuće šesto mesto. Bili su "ispod crte", jer su prvih pet, Španija, Italija, Grčka, Mađarska i Hrvatska izvadili kartu za Sidnej, gde će se od 22. do 26. jula odigrati finalni turnir. Za pehar će se boriti još domaćin Australija, Crna Gora i Gruzija iz Divizije 2.
Uroš Stevanović je u Grčku poveo tim u kojem su bili samo šestorica evropskih prvaka. Šansu su dobili vaterpolisti sa šireg spiska i juniorski reprezentativci. Ko se možda nametnuo znaju samo selektor i njegovi saradnici.
"Delfini" su na turniru pobedili dva puta Holandiju (15:11, 16:12) i izgubili od Grčke (15:16), Mađarske (10:12), SAD (12:14) i Hrvatske - 6:11. Čini se da je najbolniji poraz od Grka, jer su posle magičnih 14 minuta ispustili 11:4 i izgubili sa 16:15. Istina je i da su u finišu meča Heleni imali pomoć sudija, koji su isključili Petra Jakšića i selektora Stevanovića.
Da dođe do pometnje u našim redovima pobrinuli su se iz Svetskog plivanja, jer su 20 minuta uoči duela sa Mađarima saopštili da su Stevanović i mlađi Jakšić kažnjeni sa tri, odnosno dve utakmice. To je svakako uticalo na naše mladiće, ali ih nikako ne opravdava za slabe partije protiv SAD i naročito Hrvatske.
Jasno je da su slabosti isplivale na površinu i da mora mnogo da se radi da bi se došlo do željenog tima za SP 2027. u Budimpešti i LOI 2028. u Los Anđelesu.
SAŠA OBRADOVIĆ OTVORIO DUŠU: Otkrio zašto je Jago Dos Santos napustio klub
13. 04. 2026. u 21:35
HITNO SE OGLASIO PARTIZAN: Evo šta su rekli nakon suspenzije zbog Kevina Pantera
13. 04. 2026. u 21:25 >> 21:25
BEZ MILOSTI! FIBA suspendovala Partizan!
13. 04. 2026. u 20:47
MEGA PALA NAKON DRAME: SC Derbi nadigrao Beograđane
13. 04. 2026. u 20:42
MEČ SEZONE U BERGAMU: Juve se bori za Ligu šampiona, "Boginja provincije" za mesto koje vodi u Evropu
JUVENTUS večeras gostuje Atalanti u jednom od ključnih mečeva u borbi za plasman u Ligu šampiona (20.45), a sa samo sedam kola do kraja sezone oba tima su svesna da bi novi kiks mogao skupo da ih košta.
11. 04. 2026. u 08:00
AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Luka Dončić je ovog proleća zaigrao košarku na nivou koju je teško zaustaviti. I, navijači Los Anđeles Lejkersa "znaju" kome treba da se zahvale na tome.
09. 04. 2026. u 13:11
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
