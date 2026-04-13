SLABOSTI ISPLIVALE: Vaterpolisti ni ove godine nisu uspeli da izbore plasman na finalni turnir Svetskog kupa

OD kako je krenuo novi format Svetskog kupa naši vaterpolisti nikako da zablistaju kao nekad u Svetskoj ligi. "Delfini" će i ove godine propustiti finalni turnir, jer su na turniru Divizije 1 u grčkom gradu Aleksandropoliju zauzeli razočaravajuće šesto mesto. Bili su "ispod crte", jer su prvih pet, Španija, Italija, Grčka, Mađarska i Hrvatska izvadili kartu za Sidnej, gde će se od 22. do 26. jula odigrati finalni turnir. Za pehar će se boriti još domaćin Australija, Crna Gora i Gruzija iz Divizije 2.

Uroš Stevanović je u Grčku poveo tim u kojem su bili samo šestorica evropskih prvaka. Šansu su dobili vaterpolisti sa šireg spiska i juniorski reprezentativci. Ko se možda nametnuo znaju samo selektor i njegovi saradnici.

"Delfini" su na turniru pobedili dva puta Holandiju (15:11, 16:12) i izgubili od Grčke (15:16), Mađarske (10:12), SAD (12:14) i Hrvatske - 6:11. Čini se da je najbolniji poraz od Grka, jer su posle magičnih 14 minuta ispustili 11:4 i izgubili sa 16:15. Istina je i da su u finišu meča Heleni imali pomoć sudija, koji su isključili Petra Jakšića i selektora Stevanovića.

Da dođe do pometnje u našim redovima pobrinuli su se iz Svetskog plivanja, jer su 20 minuta uoči duela sa Mađarima saopštili da su Stevanović i mlađi Jakšić kažnjeni sa tri, odnosno dve utakmice. To je svakako uticalo na naše mladiće, ali ih nikako ne opravdava za slabe partije protiv SAD i naročito Hrvatske.

Jasno je da su slabosti isplivale na površinu i da mora mnogo da se radi da bi se došlo do željenog tima za SP 2027. u Budimpešti i LOI 2028. u Los Anđelesu.