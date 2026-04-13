"UŽIVAJTE U TRENUTNIM CENAMA NA PUMPAMA..." Iran najavljuje novu katastrofu na tržištu energenata (FOTO)

В.Н.

13. 04. 2026. u 11:33

"CENTCOM" je objavio da sprovođenje blokade celokupnog pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka počinje danas, nakon čega su usledile reakcije iz Irana.

УЖИВАЈТЕ У ТРЕНУТНИМ ЦЕНАМА НА ПУМПАМА... Иран најављује нову катастрофу на тржишту енергената (ФОТО)

Foto: Veštačka inteligencija

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da su SAD i Iran bili na ivici postizanja sporazuma tokom mirovnih pregovora u Pakistanu, ali da se Teheran potom suočio sa maksimalističkim zahtevima, promenom pravila i blokadom.

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf, koji je vodio pregovore u Pakistanu, ismejao je odluku SAD u objavi na X mreži.

- Uživajte u trenutnim cenama na pumpama. Sa ovom takozvanom 'blokadom', uskoro ćete se sa nostalgijom osvrnuti na gorivo od 4-5 dolara - napisao je.

U ranijoj izjavi, Galibaf je rekao da se Iran neće predati pod pretnjama.

Na pretnju američkog predsednika Donalda Trampa da će blokirati sve brodove koji pokušaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza, iranske pomorske snage su odgovorile da će se oštro obračunati sa svakim vojnim brodom koji se približi tom području.

BONUS VIDEO TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

Preporučujemo

SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa