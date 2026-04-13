"UŽIVAJTE U TRENUTNIM CENAMA NA PUMPAMA..." Iran najavljuje novu katastrofu na tržištu energenata (FOTO)
"CENTCOM" je objavio da sprovođenje blokade celokupnog pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka počinje danas, nakon čega su usledile reakcije iz Irana.
Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da su SAD i Iran bili na ivici postizanja sporazuma tokom mirovnih pregovora u Pakistanu, ali da se Teheran potom suočio sa maksimalističkim zahtevima, promenom pravila i blokadom.
Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf, koji je vodio pregovore u Pakistanu, ismejao je odluku SAD u objavi na X mreži.
- Uživajte u trenutnim cenama na pumpama. Sa ovom takozvanom 'blokadom', uskoro ćete se sa nostalgijom osvrnuti na gorivo od 4-5 dolara - napisao je.
U ranijoj izjavi, Galibaf je rekao da se Iran neće predati pod pretnjama.
Na pretnju američkog predsednika Donalda Trampa da će blokirati sve brodove koji pokušaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza, iranske pomorske snage su odgovorile da će se oštro obračunati sa svakim vojnim brodom koji se približi tom području.
(Dnevni avaz)
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšeni državljani Albanije u Srbiji zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAMOUBISTVO BIVŠEG MINISTRA MUP-A ISPRED SKUPŠTINE: Ostavio 3 koverte, oduzeo sebi život zbog Haškog tribunala
Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.
11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39
