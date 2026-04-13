"UŽIVAJTE U TRENUTNIM CENAMA NA PUMPAMA..." Iran najavljuje novu katastrofu na tržištu energenata (FOTO)

"CENTCOM" je objavio da sprovođenje blokade celokupnog pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka počinje danas, nakon čega su usledile reakcije iz Irana.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči rekao je da su SAD i Iran bili na ivici postizanja sporazuma tokom mirovnih pregovora u Pakistanu, ali da se Teheran potom suočio sa maksimalističkim zahtevima, promenom pravila i blokadom.

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Galibaf, koji je vodio pregovore u Pakistanu, ismejao je odluku SAD u objavi na X mreži.

- Uživajte u trenutnim cenama na pumpama. Sa ovom takozvanom 'blokadom', uskoro ćete se sa nostalgijom osvrnuti na gorivo od 4-5 dolara - napisao je.

Enjoy the current pump figures. With the so-called 'blockade', Soon you'll be nostalgic for $4–$5 gas.



ΔO_BSOH>0 ⇒ f(f(O))>f(O) pic.twitter.com/rVxlC6vFWG — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 12, 2026

U ranijoj izjavi, Galibaf je rekao da se Iran neće predati pod pretnjama.

Na pretnju američkog predsednika Donalda Trampa da će blokirati sve brodove koji pokušaju da uđu ili izađu iz Ormuskog moreuza, iranske pomorske snage su odgovorile da će se oštro obračunati sa svakim vojnim brodom koji se približi tom području.

(Dnevni avaz)

