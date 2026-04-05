ĐEDOVIĆ SA DIREKTORIMA EPS: Razgovor planovima proizvodnje iz sistema Kolubare, Kostolca i Obrenovca

MINISTARKA rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa direktorima EPS-a iz Kolubare, Kostolca i Obrenovca i izvršnim menadžmentom o planovima i realizaciji proizvodnje i istakla da svi moraju uložiti dodatni napor kako bi se nastavio trend rasta započet prošle godine.

-Vremenski uslovi su uticali dodatno na kvalitet uglja i smanjenje proizvodnje energije u termoblokovima u januaru i februaru. U isto vreme, zahvaljujući boljoj hidrološkoj situaciji proizvodnja hidroelektrana je iznad plana, a korišćene su i povoljne cene solarnih sati tokom dela februara i marta, napisala je Đedović Handanović na Instagramu.

Ministarka je istakla da je neophodno nastaviti sa preduzimanjem dodatnih mera kako bi se minimizirao uticaj padavina na kvalitet --Svi moraju uložiti dodatni napor da se proizvodnja stabilizuje i unapredi kako bi se trend rasta započet 2025. nastavio i ove godine, poručila je Đedović Handanović.

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje