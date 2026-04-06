SIRSKI ZADOVOLJAN: Povratili smo kontrolu nad 480 kvadratnih kilometara Ukrajine

Ukrajina je povratila kontrolu nad 480 kvadratnih kilometara teritorije u jugoistočnom i istočnom delu fronta od kraja januara, rekao je načelnik ukrajinske vojske Aleksandar Sirski.

Nakon posete frontu, Sirski je rekao da je Ukrajina povratila kontrolu nad osam naselja u Dnjepropetrovskoj oblasti na istoku i četiri naselja u jugoistočnoj Zaporoškoj oblasti.

"Uprkos uspesima Ukrajine, ruske trupe nastavljaju sa prolećnom ofanzivom", rekao je Sirski.

Prema njegovim rečima, ruski cilj je da zauzmu više ukrajinske teritorije i uspostave "tampon zonu" u Dnjepropetrovskoj oblasti.

(Reuters)