SIRSKI ZADOVOLJAN: Povratili smo kontrolu nad 480 kvadratnih kilometara Ukrajine
Ukrajina je povratila kontrolu nad 480 kvadratnih kilometara teritorije u jugoistočnom i istočnom delu fronta od kraja januara, rekao je načelnik ukrajinske vojske Aleksandar Sirski.
Nakon posete frontu, Sirski je rekao da je Ukrajina povratila kontrolu nad osam naselja u Dnjepropetrovskoj oblasti na istoku i četiri naselja u jugoistočnoj Zaporoškoj oblasti.
"Uprkos uspesima Ukrajine, ruske trupe nastavljaju sa prolećnom ofanzivom", rekao je Sirski.
Prema njegovim rečima, ruski cilj je da zauzmu više ukrajinske teritorije i uspostave "tampon zonu" u Dnjepropetrovskoj oblasti.
(Reuters)
PREGOVORI O UKRAJINI TRENUTNO NEMOGUĆI: Peskov objašnjava razloge
06. 04. 2026. u 14:16
RUSI ZA DVE NEDELjE OSLOBODILI 10 NASELjENIH MESTA: Ruska vojska u munjevitim prolećnim ofanzivama
06. 04. 2026. u 11:07 >> 11:08
ZATEKLI GA NA DELU: FSB sprečila teroristički napad u Kurskoj oblasti
06. 04. 2026. u 09:13
SIJARTO PRESEKAO "Gasovod stavljamo pod zaštitu vojske"
06. 04. 2026. u 08:43
IRANSKI KOMANDOSI PRONAŠLI PILOTA F-35: Zavarali trag Amerikancima i uhapsili ga
ISLAMSKA revolucionarna garda (IRGC) locirala je i privela pilota oborenog američkog lovca F-35 tokom operacije potrage, javlja iranska agencija Nur njuz.
03. 04. 2026. u 16:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
DOBIO ODGOVOR: Šef diplomatije BiH besan zbog Karleuše
PEVAČICU Jelenu Karleušu uzeo je "na zub" ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković zbog medijskog eksponiranja u državi.
04. 04. 2026. u 20:26
