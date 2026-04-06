NOVE MERE U GRČKOJ: Vlada uvela subvencije za kupovinu goriva
VLADA Grčke pokrenula je platformu za subvencionisanu kupovinu goriva da bi ublažila teret rasta cena energenata za domaćinstva i vozače.
Vlasnici automobila koji ispunjavaju uslove dobiće 50 evra za kupovinu goriva, stanovnici ostrvskih područja 60 evra, a vlasnici motocikala 30 evra, odnosno 35 evra na ostrvima.
Mera se primenjuje na pojedince, uključujući samozaposlene profesionalce, sa prijavljenim godišnjim prihodom do 25.000 evra za samce i 35.000 evra za bračne parove.
Prag se povećava za 5.000 evra za svako izdržavano dete. Vlada procenjuje da će kriterijumi obuhvatiti oko 75 odsto vozača, preneo je portal "Ekatimerini".
Subvencija se dodeljuje svim vlasnicima putničkih automobila koji ispunjavaju uslove, uključujući one koji koriste vozila na dizel. Za njih se primenjuju subvencije od 20 evrocenti po litru goriva.
