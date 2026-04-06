SIJARTO UPOZORAVA: U Evropi bi moglo da dođe do nestašice gasa - mađarski sistem stabilan
MAĐARSKI ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto izjavio je danas da bi u Evropi bi lako moglo da dođe do nestašice gasa, tako da Mađarska mora da se fokusira na to da isporuke gasa Mađarskoj budu maksimalne.
On je u Segedinu, nakon obilaska dela gasovoda Turski tok, koji prolazi kroz Mađarsku pojasnio da kroz gasovod svakodnevno stiže 18,7 miliona kubnih metara gasa i da je to potpuno stabilan sistem sve dok može da se održi protiv Brisela, prenosi mađar nemzet.
- Zato smo podneli tužbu protiv Evropske komisije u vezi s paketom koji zabranjuje ruskim nosiocima energije ulazak u Evropu. Naznačeno je da naša zemlja ne može da izgradi LNG terminal na obali i da glavne zalihe dolaze s istoka. Naša energetska sigurnost zavisi od toga da sami sastavimo energetski miks i sve dok postoji nacionalna suverena vlada, tako će i biti - rekao je Sijarto.
Sijarto je ranije danas na svom Fejsbuku napisao da su vlasti u Srbiji sprečile teroristički napad u kojem je trebalo da bude dignut u vazduh srpski deo gasovoda Turski tok, koji je, kako je istakao, neophodan za snabdevanje Mađarske prirodnim gasom.
- Juče su srpske vlasti sprečile teroristički napad u kojem su hteli da dignu u vazduh srpski deo gasovoda Turski tok. Ovaj gasovod je neophodan za snabdevanje Mađarske prirodnim gasom, jer 56 odsto prirodnog gasa u našem sistemu, odnosno više od polovine, dolazi kroz gasovod Turski tok - rekao je Sijarto u današnjoj objavi na Fejsbuku.
(Tanjug)
