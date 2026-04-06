NAFTA BRENT 109 DOLARA PO BARELU: Evropske berze uglavnom zatvorene

EVROPSKE berze su danas uglavnom zatvorene zbog obeležavanja Uskršnjeg ponedeljka po gregorijanskom kalendaru, dok je indeks moskovske berze MOEX pao za 0,42 odsto na 2.748,98 poena, a cena nafte Brent je premašila 109 dolara po barelu.

Prema podacima sa tržišta energenata, cena sirove nafte je u 9.30 sati pala za 0,48 odsto na 111,083 dolara po barelu, a cena nafte Brent porasla za 0,55 odsto na 109,608 dolara.

Aktivnost na valutnoj berzi Foreks je ograničena, a vrednost evra u odnosu na dolar porasla je za 0,13 odsto na 1,15316 poena.

Cena zlata je pala na 4.653,94 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 5,9069 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američke berze će danas ponovo početi sa radom nakon praznika, a fjučersi glavnih berzanskih indeksa su neujednačeni, pošto je Dau Džons (Dow Jones) blago pao za 0,1 odsto, S&P 500 stagnira, dok je Nasdak (Nasdaq) zabeležio skroman rast za 0,2 odsto.

U nedelju je američki predsednik Donald Tramp upozorio da će Sjedinjene Američke Države napasti iranske elektrane i mostove ako se Ormuski moreuz ne otvori do utorka, dok je Rojters preneo da su Vašington i Teheran dobili plan za prekid vatre koji je sastavio Pakistan, tako da su tržišta pod uticajem kontradiktornih informacija.

Investitori će danas moći nakon otvaranja američkih berzi da reaguju na izveštaj o zaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama za mart, koji je objavljen u petak, prenosi CNBC.

Američka ekonomija je u martu dodala 178.000 radnih mesta, što je znatno iznad konsenzusa Dau Džonsa od 59.000.

Stopa nezaposlenosti je takođe pala sa 4,4 odsto na 4,3 odsto, iako je to uglavnom posledica velikog pada učešća u radnoj snazi.

Portfolio menadžer u kompaniji IFM investors Rajan Veldon upozorava da pažljiviji pogled na izveštaj otkriva neke slabosti.

- Podaci o otpuštanjima od početka ove nedelje su se prvi put povećali u poslednja tri meseca, a broj otvorenih radnih mesta je ostao manji od očekivanog. Veće cene nafte će verovatno dovesti do viših troškova ulaganja i na kraju veće inflacije - napominje Veldon.

