MOŽETE PLATITI I VIŠE OD 2.000 EVRA: Kazne koje čekaju vozače iz Srbije u regionu

AKO planirate putovanje u inostranstvo već za predstojeće uskršnje praznike i to sopstvenim automobilom, treba da budete pripremljeni da ćete možda biti kažnjeni i za neki “banalni” saobraćajni prekršaj - poput zapaljene cigarete u vozilu ili škripe guma.

Jer, i u najbližem susedstvu Srbije, u pojedinim državama regiona, na spisku saobraćajnih prekršaja su i oni koje ne postoje u našoj zemlji, ali se kod njih tretiraju kao ozbiljni i shodno tome za njih su zaprećene nemale novčane kazne.

U Hrvatskoj bez ablendovanja, u Bosni bez škripe guma, a u Grčkoj nikako cigareta ako prevozite dete.

Ako vas put navede u Hrvatsku, ne pomišljajte da vozačima koji vam idu u susret budete “drug na drumu” koji će im ablendovati i na taj način, na primer, upozoriti ih na postojanje radara ili kontrolu saobraćajne policije. Ablendovanje vozilu ispred sebe na putevima u Hrvatskoj, naime, jeste prekršaj za koji je propisana kazna od čak 260 evra! U Hrvatskoj, takođe, propisana je i kazna ako ostavite otvoren prozor na automobilu koji je bez nadzora - 30 evra je zaprećena globa za taj prekršaj.

U Hrvatskoj se strogo kažnjava ablendovanje ili otvoren prozor na vozilu bez nadzora.

Što se tiče ostalih susednih zemalja, ako kroz Severnu Makedoniju vozite bez upaljenih dnevnih svetala preti vam kazna od 15 evra. Mnogo više ćete platiti u Crnoj Gori, ali ako u automobilu ne posedujete Evropski izveštaja o saobraćajnoj nezgodi. Za taj prestup zaprećena je globa od 40 do 200 evra. A u Bosni i Hercegovini možete biti kažnjeni za prekršaj za koji mislite da to nije. To je, naime, pokretanje automobila uz buku, odnosno, škripu guma, a za taj prekršaj sledi kazna od 50 do 250 konvertibilnih maraka (KM).

Na Balkanu postoji i još jedan saobraćajni prekršaj koji je verovatno najupečatljiviji na listi onih za koje ćete najverovatnije reći - “nismo znali”. U Grčkoj, naime, propis predviđa da je kažnjivo pušenje u vozilu ukoliko je u njemu dete mlađe od 12 godina a kazna za to je drakonska - 1.500 evra i oduzimanje vozačke dozvole!

U Grčkoj, takođe, “vreba opasnost” i od sledeće kazne, naročito tokom letnje sezone – vožnja automobila sa papučama na stopalima kažnjava se sa 50 evra.

Što se tiče ostalih, uobičajenih i u propisima naše zemlje prisutnih saobraćajnih prekršaja, oni zavisno u kojoj državi našeg regiona da su počinjeni povlače četvorocifrene novčane kazne u evrima, oduzimanje dokumenata ili čak izricanje zatvorske kazne.

Crna Gora

Tako je u Crnoj Gori za prekoračenje brzine od 90 kilometara van, odnosno, 70 kilometara na čas unutar naselja, predviđena kazna od 2.000 evra i ona može biti zamenjena kaznom zatvora od 60 dana.

U Crnoj Gori su zaprećene i zatvorske kazne za vožnju pod dejstvom alkohola.

Za samo 0,5 promila alkohola u krvi tokom vožnje na crnogorskim putevima možete platiti kaznu od 200 evra. Ako u krvi imate do jednog promila alkohola kazna ide do čak 2.000 evra, a ako ste u Crnoj Gori za volanom sa više od jednog promila alkohola, čeka vas zatvor od 60 dana.

Korišćenje telefona bez hands-free opreme u Crnoj Gori se kažnjava od 60 do 150, a ako vam dete mlađe od 5 godina nije u sigurnosnom sedištu sledi kazna od 40 do 100 evra.

Hrvatska

U ovoj državi ograničenja i sankcije su još drastičnije nego u Crnoj Gori. U Hrvatskoj tako za prekoračenje brzine u naselju za više od 50 kilometara na čas kažnjavaju u rasponu od 1.320 do 2.650 evra ili zatvorom u trajanju do 60 dana!

Ako u Hrvatskoj vozite sa prisustvom alkohola u krvi od 0,5 o 1 promila sledi vam kazna od 330 do 660 evra. Nivo alkohola u krvi iznad 1,5 promila u Hrvatskoj se kažnjava od 1.320 do 2.650 evra ili zatvorom do 60 dana.

Isti novčani iznos ali i zaprećena zatvorska kazna, dakle od 1.320 do 2.650 evra ili 60 dana iza rešetaka, sledi i za vožnju u suprotnom smeru na auto-putu.

Bosna i Hercegovina (BiH)

Prekoračenje brzine za više od 30 kilometara na sat u BiH kažnjava se u iznosu od 400 do 1.000 konvertibilnih maraka.

Što se tiče vožnje pod dejstvom alkohola, zaprećena kazna za nivo od 0,3 do 0,8 promila kreće se od 50 do 250 konvertibilnih maraka. Međutim, ako vas u BiH zateknu za volanom sa više od 1,5 promila, kazna je svih 1.000 konvertibilnih maraka, uz mogućnost zadržavanja u policijskoj stanici do otrežnjenja, najduže 12 sati.

S druge strane, 1.000 konvertibilnih maraka možete platiti, ali najčešće će vas 400 maraka koštati ako dete mlađe od 12 godina vozite na prednjem sedištu.

Severna Makedonija

U Severnoj Makedoniji još uvek možete proći “najjeftinije” ako počinite neki od standardnih saobraćajnih prekršaja.

Prekoračenje brzine u naseljenom mestu do 30 kilometara na sat kažnjava se sa 45 evra, koliko iznosi i kazna za nepropisno parkiranje.

Vožnja pod uticajem alkohola u Severnoj Makedoniji vas može koštati 250 evra, kolika je novčana kazna i za prolazak kroz crveno svetlo.

Koje kazne stižu na kućnu adresu

Važno je znati da svako neplaćanje neke kazne za neki počinjeni saobraćajni prekršaj u inostranstvu u predviđenom roku po zakonima zemlje gde je počinjen, dovodi do toga da će vam “račun” stići na kućnu adresu i to višestruko veći nego što je sama kazna.

Sve kazne koje napravite u Grčkoj biće vam poslate na kućnu adresu ili će vas plaćanje sačekati kada opet dođete na granicu te zemlje.

Najčešće, reč je o kaznama za nepropisno ili neplaćeno parkiranje, a obaveštenje o tako uvećanoj globi dobićete od advokatske kancelarije koja zastupa grad, opštinu ili preduzeće za parking-servis na teritoriji gde ste takav prekršaj napravili.

Kazna će vas kad-tad sačekati i to već na granici

Konačno, ako vam kazna ne stigne na kućnu adresu ili vas organi reda u nekoj susednoj zemlji ipak nisu zatekli prilikom prekršaja, zahvaljujući kamerama koje su vas registrovale kaznu ćete pre ili kasnije ipak morati da platite, piše Blic.

Naime, ako nije zastarela, kazna će vas “sačekati” već prilikom prvog dolaska u državu gde ste počinili prekršaj i to na graničnom prelazu. Najupečatljiviji primer za to je upravo Grčka, najposećenija destinacija za naše turiste i u kojoj, kako pokazuje praksa, najveći broj njih napravi neki saobraćajni prekršaj.

Uz to, unutar EU postoji jedinstveni registar saobraćajnih prekršaja, što znači da će vam neka od tih “zaostalih” kazni biti naplaćena čim ponovo uđete na teritoriju EU, bez obzira da li ste “zgrešili” u Grčkoj, Hrvatskoj ili Rumuniji, na primer.

(Blic)