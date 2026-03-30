PO VOZAČU MAKSIMUM 50 LITARA: Počelo je - Država EU ograničila prodaju goriva
PREMA novim pravilima, koja su najavljena još tokom proteklog vikenda, u Sloveniji fizička lica mogu da kupuju za točenje goriva najviše 50 litara dnevno. Za preduzeća i važne potrošače, poput poljoprivrednika, limit iznosi 200 litara dnevno.
Premijer Slovenije Robert Golob izjavio je da zemlja ima dovoljno zaliha goriva, ali da su se pojavili problemi u njegovoj distribuciji. Upravo zbog toga u obezbeđivanje transporta goriva uključena je i vojska.
Kako prenosi BBC, ovo je prvi takav potez u Evropskoj uniji usled cenovnih kolebanja izazvanih ratom sa Iranom i poremećajima u snabdevanju gorivom na Bliskom istoku, što je podiglo cene na pumpama širom Evrope.
Dodatni pritisak na situaciju izazvala je i činjenica da u Sloveniji važe ograničenja cena benzina i dizela. Zbog toga je gorivo tamo bilo jeftinije nego u susednoj Austriji, gde se cene formiraju tržišno. Kao posledica toga, građani su počeli da prelaze granicu kako bi sipali gorivo i pravili zalihe.
Kako bi stabilizovao situaciju, Golob je odobrio angažovanje vojske u pomoći distributerima prilikom transporta goriva sa terminala do benzinskih stanica.
Vlada je takođe optužila najvećeg prodavca goriva u zemlji – kompaniju Petrol, u kojoj država ima udeo od 32,3 odsto, da nije uspela da reši problem snabdevanja. Pored toga, vlasti su pokrenule istragu o mogućem kršenju ograničenja u trgovini gorivom.
U samoj kompaniji odbacuju optužbe, navodeći da su nestašice nastale zbog naglog rasta potražnje. Petrol je saopštio da je već preduzeo mere za stabilizaciju isporuka. Ipak, u nedelju su mnoge benzinske stanice bile zatvorene, dok su se na ostalima formirali dugi redovi.
Prema podacima BBC-a, cena benzina E95 u Sloveniji ograničena je na 1,47 evra po litru, dok dizel košta 1,53 evra po litru. U Austriji benzin je dostigao 1,80 evra po litru, a dizel dva evra po litru.
Benzinske stanice mađarske mreže MOL u Sloveniji nastavljaju da rade, ali su i ranije imale ograničenja: fizičkim licima nije dozvoljena kupovina više od 30 litara, dok je za preduzeća limit 200 litara.
Pitanje dostupnosti goriva u Sloveniji brzo je postalo tema političkih rasprava. Situaciju komentarišu i u susednoj Austriji. Lider Slobodarske partije Herbert Kikl naveo je na društvenim mrežama da činjenica da austrijski vozači odlaze u Sloveniju da sipaju gorivo govori sama za sebe i da bi to trebalo da bude povod za razmišljanje o stanju u sopstvenoj zemlji.
(24sedam)
Preporučujemo
INFLACIJA U NEMAČKOJ: Novi cenovni pritisak koji menja sve
31. 03. 2026. u 08:34
ALUMINIJUM BELEŽI SNAŽAN RAST: Cene na četvorogodišnjem vrhuncu
31. 03. 2026. u 08:04
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
Komentari (0)