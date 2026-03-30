PO VOZAČU MAKSIMUM 50 LITARA: Počelo je - Država EU ograničila prodaju goriva

PREMA novim pravilima, koja su najavljena još tokom proteklog vikenda, u Sloveniji fizička lica mogu da kupuju za točenje goriva najviše 50 litara dnevno. Za preduzeća i važne potrošače, poput poljoprivrednika, limit iznosi 200 litara dnevno.

Premijer Slovenije Robert Golob izjavio je da zemlja ima dovoljno zaliha goriva, ali da su se pojavili problemi u njegovoj distribuciji. Upravo zbog toga u obezbeđivanje transporta goriva uključena je i vojska.

Kako prenosi BBC, ovo je prvi takav potez u Evropskoj uniji usled cenovnih kolebanja izazvanih ratom sa Iranom i poremećajima u snabdevanju gorivom na Bliskom istoku, što je podiglo cene na pumpama širom Evrope.

Dodatni pritisak na situaciju izazvala je i činjenica da u Sloveniji važe ograničenja cena benzina i dizela. Zbog toga je gorivo tamo bilo jeftinije nego u susednoj Austriji, gde se cene formiraju tržišno. Kao posledica toga, građani su počeli da prelaze granicu kako bi sipali gorivo i pravili zalihe.

Kako bi stabilizovao situaciju, Golob je odobrio angažovanje vojske u pomoći distributerima prilikom transporta goriva sa terminala do benzinskih stanica.

Vlada je takođe optužila najvećeg prodavca goriva u zemlji – kompaniju Petrol, u kojoj država ima udeo od 32,3 odsto, da nije uspela da reši problem snabdevanja. Pored toga, vlasti su pokrenule istragu o mogućem kršenju ograničenja u trgovini gorivom.

U samoj kompaniji odbacuju optužbe, navodeći da su nestašice nastale zbog naglog rasta potražnje. Petrol je saopštio da je već preduzeo mere za stabilizaciju isporuka. Ipak, u nedelju su mnoge benzinske stanice bile zatvorene, dok su se na ostalima formirali dugi redovi.

Prema podacima BBC-a, cena benzina E95 u Sloveniji ograničena je na 1,47 evra po litru, dok dizel košta 1,53 evra po litru. U Austriji benzin je dostigao 1,80 evra po litru, a dizel dva evra po litru.

Benzinske stanice mađarske mreže MOL u Sloveniji nastavljaju da rade, ali su i ranije imale ograničenja: fizičkim licima nije dozvoljena kupovina više od 30 litara, dok je za preduzeća limit 200 litara.

Pitanje dostupnosti goriva u Sloveniji brzo je postalo tema političkih rasprava. Situaciju komentarišu i u susednoj Austriji. Lider Slobodarske partije Herbert Kikl naveo je na društvenim mrežama da činjenica da austrijski vozači odlaze u Sloveniju da sipaju gorivo govori sama za sebe i da bi to trebalo da bude povod za razmišljanje o stanju u sopstvenoj zemlji.

