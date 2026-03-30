NAKON DALJE ESKALACIJE TENZIJA NA BLISKOM ISTOKU: Cene nafte visoke i nestabilne

CENE nafte danas su bile nestabilne na visokim nivoima, jer sukob na Bliskom istoku nastavlja da remeti energetska tržišta, i idu ka rekordnom mesečnom rastu od oko 50 odsto u martu.

Nafta Brent bila je na nivou od oko 112 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI (West Texas Intermediate) kretala se na oko 101,7 dolara po barelu, preneo je Trejding ekonomiks.

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je napadima na iransku energetsku infrastrukturu, što je zasenilo njegove izjave da bi sporazum o okončanju neprijateljstava mogao biti blizu.

Tramp je upozorio da bi ako se uskoro ne postigne sporazum i Ormuski moreuz ne bude "odmah otvoren za poslovanje", Sjedinjene Američke Države mogle bi da gađaju iranske elektrane, naftne bušotine i ostrvo Harg.

Cene su već porasle ranije tokom dana nakon raspoređivanja dodatnih američkih trupa i uključivanja u sukob jemenskih Huta, koje podržava Iran. Rat je skoro zaustavio saobraćaj kroz Ormuski moreuz, a trgovci upozoravaju na dalji skok cena energije ako se borbe nastave.

(Tanjug)