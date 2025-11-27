VUČIĆ O DOBIJANJU DOZVOLE ZA NIS: OFAK bi doneo pozitivnu odluku, čeka se Stejt department - građani nemaju razloga za brigu
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ima saznanja da bi OFAK mogao da donese pozitivnu odluku po pitanju davanja licence Naftnoj industriji Srbije za nastavak rada kompanije, ali da se čeka odluka Stejt departmenta.
- Te odluke još nema. To nas dovodi u izuzetno tešku poziciju, na koju smo mi pripremljeni. Nismo joj se nadali, očekivali smo i nadali smo se nečemu drugom, ali pripremljeni smo i građani ne moraju da brinu - rekao je Vučić u izjavi za medije nakon što mu je u Gradskoj kući u Subotici dodeljene nagrade Fondacije "Ištvan Pastor".
Na pitanje novinara kako se Srbija priprema za slučaj da pančevačka rafinerija prestane sa radom, Vučić je rekao da u subotu ili nedelju očekuje da rafinerija izađe iz tzv. tople cirkulacije.
- Tada će verovatno morati da se zatvara rafinerija. Do sada nismo dobili signal da ćemo licencu da dobijemo iz USA. Ako se to desi, biće nam potrebno, u najboljem slučaju, da danonoćno radimo od dana dobijanja licence, 15 do 16 dana, da bi se obnovila proizvodnja naftnih derivata i da bi prvi dizel izašao iz rafinerije - rekao je Vučić.
Predsednik je istakao da država preduzima sve mere kako bi obezbedila dovoljno energenata i to u saradnji sa mađarskim partnerima.
- Komplikovane su to procedure, da vam ne objašnjavam, sa našim lukama, dolazak njihovih barži, brodova, kompanija i naravno reč je o naftnim derivatima koje ćemo da uvozimo u većoj količini, da bismo mogli da izdržimo do trenutka potpunog preuzimanja i obnavljanja rada rafinerije - rekao je Vučić.
On je naglasio da je Srbija od Amerikanaca tražila dovoljno vremena kako bi ruskom vlasniku ponudila poštene uslove za prodaju kapitala uz garanciju da će sve biti obavljeno u skladu sa onim što su Amerikanci tražili.
- Ako vam to nije dosta, onda se plašim da su neke druge stvari iza svega. U svakom slučaju građani Srbije i zahvaljujući našim mađarskim prijateljima, nemaju razloga da brinu. Obezbedićemo punu snabdevenost našeg stanovništva i naših kompanija - rekao je predsednik Srbije.
Preporučujemo
"GRAĐANI SRBIJE NEMAJU RAZLOGA DA BRINU" Vučić: Obezbedićemo punu snabdevenost
27. 11. 2025. u 13:19
"SRBIJA DA, UKRAJINA NE" Sijarto: Politika proširenja EU licemerna i potpuni neuspeh
27. 11. 2025. u 11:36
"NISAM KRIV JA, NIS JE PRODAO KOŠTUNICA" Sramno pravdanje Borisa Tadića (FOTO)
26. 11. 2025. u 18:34
DRAMATIČNA PORUKA AMERIKE EVROPSKIM DIPLOMATAMA: Rusko oružje zadaće konačan udarac Ukrajini
NAJVIŠI američki pregovarač za Ukrajinu upozorio je evropske diplomate da Rusija trenutno proizvodi rakete brže nego što ih koristi, stvarajući rastuće zalihe dalekometnog naoružanja koje bi, kako je rekao, mogle „zadavati konačni udarac“ Ukrajini.
27. 11. 2025. u 12:10
U HITNOJ POMOĆI SE JAVILI NA POZIV SA ANINOG TELEFONA: "Novosti" otkrivaju šta se dešavalo nakon strašne nesreće kod Čačka
ANA Radović (20) iz Čajetine i njen prijatelj Aleksandar Masalušić (37) poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, kada su se survali sa puta Čačak-Požega, a nakon nesreće sa Aninog telefona "ajfon" upućen je poziv hitnoj pomoći, saznaju "Novosti".
27. 11. 2025. u 14:19
OLIVERA SMENjENA: Novi urednik na RTS - muž poznate pevačice, dugo je na javnom servisu
NA TOJ poziciji u RTS-u je godinama unazad bila Olivera Kovačević.
26. 11. 2025. u 12:55
Komentari (0)