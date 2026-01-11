Bakini recepti

PEČENI BATACI SA KROMPIROM: Klasičan domaći ručak!

Milena Tomasevic

11. 01. 2026. u 07:30 >> 07:26

Zlatna kora, nežno meso i savršena kombinacija začina. Ako tražite ideju za proveren, ukusan i porodičan ručak, ovaj recept je pravi izbor. Pečeni pileći bataci sa krompirom spajaju jednostavnost pripreme i punoću ukusa kojoj se uvek rado vraćamo.

ПЕЧЕНИ БАТАЦИ СА КРОМПИРОМ: Класичан домаћи ручак!

FOTO: Novosti


Sastojci :
  •  6–8 pilećih bataka
  •  1 kg krompira
  •  3–4 čena belog luka
  •  4 kašike ulja
  •  1 kašičica slatke mlevene paprike
  •  ½ kašičice bibera
  •  so po ukusu
  •  ½ kašičice suvog bilja (timijan, origano ili ruzmarin)
  •  po želji: malo ljute paprike ili senfa
  •  2–3 kašike domaće svinjske masti

Priprema:

Pileće batake operite i dobro osušite papirnim ubrusom.  Krompir oljuštite i isecite na krupnije komade. U činiji pomešajte ulje, so, papriku, biber i suvo bilje. Batake i krompir dobro umasirajte začinskom mešavinom. Poređajte u pleh koji ste premazali mašću, dodajte cele ili blago zdrobljene čenove belog luka. Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 60 minuta, uz povremeno okretanje, dok ne dobiju zlatnu boju. Pred kraj pečenja pojačajte temperaturu ili uključite gornji grejač za hrskavu koricu.

Uživajte!

