PEČENI BATACI SA KROMPIROM: Klasičan domaći ručak!
Zlatna kora, nežno meso i savršena kombinacija začina. Ako tražite ideju za proveren, ukusan i porodičan ručak, ovaj recept je pravi izbor. Pečeni pileći bataci sa krompirom spajaju jednostavnost pripreme i punoću ukusa kojoj se uvek rado vraćamo.
- 6–8 pilećih bataka
- 1 kg krompira
- 3–4 čena belog luka
- 4 kašike ulja
- 1 kašičica slatke mlevene paprike
- ½ kašičice bibera
- so po ukusu
- ½ kašičice suvog bilja (timijan, origano ili ruzmarin)
- po želji: malo ljute paprike ili senfa
- 2–3 kašike domaće svinjske masti
Priprema:
Pileće batake operite i dobro osušite papirnim ubrusom. Krompir oljuštite i isecite na krupnije komade. U činiji pomešajte ulje, so, papriku, biber i suvo bilje. Batake i krompir dobro umasirajte začinskom mešavinom. Poređajte u pleh koji ste premazali mašću, dodajte cele ili blago zdrobljene čenove belog luka. Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 60 minuta, uz povremeno okretanje, dok ne dobiju zlatnu boju. Pred kraj pečenja pojačajte temperaturu ili uključite gornji grejač za hrskavu koricu.
Uživajte!
