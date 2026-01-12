Svet

AMERIČKI MEDIJI: Arakči kontaktirao Vitkofa tokom vikenda, zatražio deeskalaciju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 01. 2026. u 17:14

IRANSKI ministar spoljnih poslova Abas Arakči kontaktirao je američkog specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa kako bi zatražio smirivanje tenzija kad je reč o Iranu, preneo je danas Aksios pozivajući se na neimenovane izvore.

АМЕРИЧКИ МЕДИЈИ: Аракчи контактирао Виткофа током викенда, затражио деескалацију

Foto Tanjug/AP/Vahid Salemi

-Arakči je kontaktirao Vitkofa tokom vikenda usred pretnji američkog predsednika Donalda Trampa da će upotrebiti vojnu silu protiv Irana i kao podršku protestima, rekla su dva odvojena izvora.

Izvori su naveli da je Arakčijev "apel izgleda bio pokušaj Irana da deeskalira situaciju sa SAD, ili bar da kupi više vremena pre nego što Tramp naredi bilo kakvu akciju za dalje slabljenje režima".

Prema pisanju portala, Arakči i Vitkof su razgovarali o mogućnosti održavanja sastanka u narednim danima.

Izvori su dodali da su Aragči i Vitkof počeli da razmenjuju informacije tokom američko-iranskih nuklearnih pregovora 2025. godine i da u nastavljeni čak i nakon američkih udara na iranska nuklearna postrojenja u junu 2025. godine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva

Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima je stub zdravstva