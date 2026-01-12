Ekonomija

MASKOVE PROGNOZE ZA PENZIONERE "Štednja za penziju uskoro će biti besmislena"

K. Despotović

12. 01. 2026. u 14:20

ŠTEDNjA za penziju je više od jednog veka temelj ličnih finansija. Ali, prema rečima Ilona Maska, taj koncept bi uskoro mogao postati - potpuno nevažan.

Foto: Tanjug

Štednja za penziju decenijama je bila osnovno pravilo finansijske sigurnosti. Međutim, Ilon Mask smatra da bi taj savet uskoro mogao izgubiti svaki smisao.

- Jedna sporedna preporuka koju imam jeste: ne brinite o gomilanju novca za penziju za 10 ili 20 godina - rekao je Mask u najnovijoj epizodi podkasta Moonshots with Peter Diamandis.

