MASKOVE PROGNOZE ZA PENZIONERE "Štednja za penziju uskoro će biti besmislena"
ŠTEDNjA za penziju je više od jednog veka temelj ličnih finansija. Ali, prema rečima Ilona Maska, taj koncept bi uskoro mogao postati - potpuno nevažan.
Štednja za penziju decenijama je bila osnovno pravilo finansijske sigurnosti. Međutim, Ilon Mask smatra da bi taj savet uskoro mogao izgubiti svaki smisao.
- Jedna sporedna preporuka koju imam jeste: ne brinite o gomilanju novca za penziju za 10 ili 20 godina - rekao je Mask u najnovijoj epizodi podkasta Moonshots with Peter Diamandis.
(Investitor.me)
