BRITANSKI MINISTAR JEDVA IZBEGAO "OREŠNIK" Hili: Bili smo dovoljno blizu da čujemo sirene za vazdušnu opasnost

BRITANSKI ministar odbrane Džon Hili se, dok je putovao za Kijev, našao blizu mesta napada „orešnika“, piše britanski tabloid „San“.

Foto: Profimedia

- Izvor je javio da je on (Hili) umalo izbegao nevolju blizu Lavova kada je... lansirana raketa ‘orešnik’ - ističe se u članku.

Sam ministar se žalio da se njegov voz vanredno zaustavio na putu za Kijev zbog raketne opasnosti.

- Bili smo dovoljno blizu da čujemo sirene za vazdušnu opasnost - rekao je Hili.

Britanski ministar posetio je Kijev kako bi pregovarao o predaji novih balističkih raketa dugog dometa „najtfol“, koje su još uvek u razvoju.

Ministarstvo odbrane Rusije je prošlog petka saopštilo da su ruske snage upotrebile hipersonične rakete „orešnik“ za izvođenje koncentrisanog napada na kritične ciljeve u Ukrajini kao odgovor na napad na rezidenciju predsednika Vladimira Putina.

(Sputnjik)

