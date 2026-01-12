Svet

BRITANSKI MINISTAR JEDVA IZBEGAO "OREŠNIK" Hili: Bili smo dovoljno blizu da čujemo sirene za vazdušnu opasnost

P. Đurđević

12. 01. 2026. u 10:53

BRITANSKI ministar odbrane Džon Hili se, dok je putovao za Kijev, našao blizu mesta napada „orešnika“, piše britanski tabloid „San“.

БРИТАНСКИ МИНИСТАР ЈЕДВА ИЗБЕГАО ОРЕШНИК Хили: Били смо довољно близу да чујемо сирене за ваздушну опасност

Foto: Profimedia

- Izvor je javio da je on (Hili) umalo izbegao nevolju blizu Lavova kada je... lansirana raketa ‘orešnik’ - ističe se u članku.

Sam ministar se žalio da se njegov voz vanredno zaustavio na putu za Kijev zbog raketne opasnosti.

- Bili smo dovoljno blizu da čujemo sirene za vazdušnu opasnost - rekao je Hili.

Foto: Profimedia

Britanski ministar posetio je Kijev kako bi pregovarao o predaji novih balističkih raketa dugog dometa „najtfol“, koje su još uvek u razvoju.

Ministarstvo odbrane Rusije je prošlog petka saopštilo da su ruske snage upotrebile hipersonične rakete „orešnik“ za izvođenje koncentrisanog napada na kritične ciljeve u Ukrajini kao odgovor na napad na rezidenciju predsednika Vladimira Putina.

(Sputnjik)

