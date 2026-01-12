BRITANSKI MINISTAR JEDVA IZBEGAO "OREŠNIK" Hili: Bili smo dovoljno blizu da čujemo sirene za vazdušnu opasnost
BRITANSKI ministar odbrane Džon Hili se, dok je putovao za Kijev, našao blizu mesta napada „orešnika“, piše britanski tabloid „San“.
- Izvor je javio da je on (Hili) umalo izbegao nevolju blizu Lavova kada je... lansirana raketa ‘orešnik’ - ističe se u članku.
Sam ministar se žalio da se njegov voz vanredno zaustavio na putu za Kijev zbog raketne opasnosti.
- Bili smo dovoljno blizu da čujemo sirene za vazdušnu opasnost - rekao je Hili.
Britanski ministar posetio je Kijev kako bi pregovarao o predaji novih balističkih raketa dugog dometa „najtfol“, koje su još uvek u razvoju.
Ministarstvo odbrane Rusije je prošlog petka saopštilo da su ruske snage upotrebile hipersonične rakete „orešnik“ za izvođenje koncentrisanog napada na kritične ciljeve u Ukrajini kao odgovor na napad na rezidenciju predsednika Vladimira Putina.
(Sputnjik)
BONUS VIDEO:
Brnabić: Blokaderi godinu dana ruše državu pod izgovorim da ruše vlast!
Preporučujemo
OREŠNIK IZAZOV ZA EVROPU Zelenski: Ruski napad bio demonstrativno blizu granice sa EU
09. 01. 2026. u 20:11
NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).
10. 01. 2026. u 15:08
FRANCUSKA PRETI IZLASKOM IZ NATO-a: Glasanje u parlamentu, bes prema Trampu zbog Venecuele, Izraela i Grenlanda
FRANCUSKA je zapalila političku fitilj-bombu u samim temeljima NATO-a, u trenutku kada se globalne tenzije ubrzano prelivaju sa periferije na samu strukturu zapadnog bezbednosnog sistema.
10. 01. 2026. u 06:30
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)