REŠENJE KOJE JE NUDIO KISINDŽER: Bosnu podeliti na tri nezavisne države
AMERIČKI diplomata Henri Kisindžer je svojevremeno govorio da je BiH veštačka tvorevina u kojoj su primorani da žive Srbi, Hrvati i muslimani i da je zbog toga treba podeliti:
- Bosnu bi trebalo podeliti na tri nezavisne države koje bi se mogle priključiti susednim zemljama - govorio je on.
Smatrao je da treba stvoriti muslimansku državu, a ostalima dozvoliti da osnuju svoje nezavisne države ili da se priključe, ako žele, Srbiji ili Hrvatskoj. Na taj način Kisindžer je smatrao da bi se rešilo nacionalno pitanje u Bosni i Hercegovini, ali i svih naroda koji žive na ovim prostorima.
- Ne postoji bosanski jezik, ne postoji bosanska kultura. Bosna je administrativna jedinica koja se sastoji od Srba, Hrvata i Bošnjaka, veštački stvorena u bivšoj Jugoslaviji koju su zapadne sile glupo priznale kao državu - govorio je Kisindžer.
Henri Kisindžer bio je jedan od vodećih diplomata u američkoj politici. Dobitnik je Nobelove nagrade za mir, a preminuo je 2023. godine u stotoj godini.
