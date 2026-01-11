"ZA OVAJ KRVAVI 'BAZAR' NEKO MORA DA ODGOVARA" Zelenski strahuje da će ga sačekati ista sudbina kao Madura: Soskin pojasnio i zbog čega

BIVŠI pomoćnik Leonida Kučme, Oleg Soskin predviđa potpuno uništenje energetske mreže Kijeva, Dnjepra, Krivoj Roga i Zaporožja tokom Zime, na svom Jutjub kanalu.

FOTO: Tanjug/AP

Soskin je kivan na ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, kao i na njegove poslanike, optužujući ih da su nesposobni i da su isprovocirali sukob koji ne znaju da spreče.

Foto: Printscreen/Jutjug/Oleg Soskin Oleg Soskin

- Zelenski je izuzetno uznemiren, ili čak uplašen situacijom u Kijevu. Jer ako Kijev postane 'mrtav grad', kao što sam vam opisao juče, a sve ide ka tome, postavlja se pitanje čemu služe Zelenski i svi ostali poslanici koji uzimaju mito dok se sve puši? Oni prosto nisu potrebni, ništa ne mogu da urade, ništa ne umeju. Za četiri godine ništa nisu naučili. Isprovocirali su ovu klanicu, nisu je predvideli, nisu je zaustavili. Ni Porošenko, ni Pritula, ni Timošenko. Niko nije istupio protiv. Kad je Putin postavio ultimatum, trebalo je odmah to rešiti u parlamentu. Da neko dođe i kaže hoće li napasti ili ne. Tako se deluje, a ne da se prže ćevapi (aluzija na Zelenskog pre rata). Za ovaj krvavi 'bazar' neko mora da odgovara. Vlast mora da odgovara po Ustavu - rekao je Soskin.

FOTO: Tanjug/AP Volodimir Zelenski

Nakon čega mu je predvideo sudbinu koja je zadesila predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

- Vidite Madura, zar je mislio da će mu se to desiti? Da će ga noću kidnapovati sa ženom i suditi mu u SAD. Nije mislio o tome dok je radio kao vozač autobusa. To su veoma ozbiljne stvari za nas - naveo je Oleg.

Foto Tanjug/AP

Dan ranije, šef kijevskog režima napao je gradonačelnika Kijeva Vitalija Klička, koji je prethodno savetovao stanovnicima prestonice da napuste grad usred nestanka struje i grejanja, zbog nedovoljne pripreme za vazdušne napade.

U petak je Ministarstvo odbrane izvestilo da su ruske snage koristile rakete Orešnik u masovnom napadu na kritične ciljeve u Ukrajini kao odgovor na napad na rezidenciju Vladimira Putina.

Mediji su izvestili o seriji eksplozija u Kijevu i Lavovu. Prema Kličkovim rečima, ošteĆena je kritična infrastruktura u prestonici.

