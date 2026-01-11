HAG ĆE AKO ZATREBA DA FINANSIRA I MOĆNI SOROŠ: Posle povlačenja SAD iz međunarodnih institucija svet zabrinut za međunarodno pravo

ODLUKA Trampove administracije da se SAD povuku ili obustave učešće i finansiranje 31 institucije pod okriljem UN, u okviru šireg paketa od ukupno 66 međunarodnih tela, obuhvataju i one koje imaju direktan uticaj na Zapadni Balkan, Srbiju i Srbe uopšte. Među njima su Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove (IRMCT), formalni nosilac nasleđa Haškog tribunala (ICTY), Savet za ljudska prava UN (UNHRC) koji ima direktne veze sa situacijom Srba na Kosovu i Metohiji, UN tela ECOSOC koje je kičma multilateralizma i UNCTAD za trgovinu i razvoj, koje brani pravo država na ekonomski suverenitet.

Neki analitičari smatraju da su odluke SAD pozitivne i veruju da će Srbi koji leže po kazamatima širom Evrope po odluci Haškog tribunala ubrzo biti oslobođeni, jer će se Mehanizam urušiti bez američkih finansija. Ne uzimaju u obzir lošiju opciju, da u tom slučaju osuđeni Srbi više neće imati kome da se žale na tretman, ni da mole za uslovni otpust posle odslužene dve trećine kazne, već da će jednostavno ostati zaboravljeni u robijašnicama. Ne razmišlja se ni o sudbini ogromnog arhiva Haškog tribunala, gde se nalaze i unikatni državni dokumenti Srbije, koji su odavno trebalo da budu vraćeni. U tom arhivu je ključ budućnosti, jer narativ Zapada o krivici Srba nije formiran na osnovu tih istorijskih dokumenata, već na osnovu sumnjivih presuda.

Živadin Jovanović, diplomata sa ogromnim iskustvom, nekadašnji ministar inostranih poslova SRJ i osnivač Beogradskog foruma za svet ravnopravnih upozorava da od nerealnog optimizma može biti više štete nego koristi.

- Najviše se raspravlja kako će ukidanje američkih finansija uticati na Rezidualni mehanizam i posredno na naše osuđenike. Moramo krenuti od realne činjenice da su oni tamo da bi se opravdala NATO agresija na našu zemlju, što je bio zločin prema srpskom narodu, i da bi se posvedočilo da istorija nije onakva kakva je u stvarnosti bila, već onakva kakvom je prikazuje Haški tribunal. Ti ljudi pate i nalaze se u kazamatima, ne zato što su osuđeni u interesu pravde ili istine, ni po međunarodnom pravu i u skladu sa činjenicama, već da bi se dokazalo da su u pravu oni koji drže te zatvore i slične institucije kao instrumente politike potčinjavanja drugih naroda, izrabljivanja njihovih prirodnih i drugih potencijala, korišćenja njihovih geopolitičkih i geostrateških položaja i prednosti. Iako bi svako od nas želeo da te ljude vidi na slobodi, bar u skladu sa statutom i mogućnostima koje su propisane za oslobađanje nakon određenog vremena provedenog u zatvoru, mislim da će se stvari odvijati manje-više kao i do sada - ukazuje Jovanović.

On dodaje da se mora imati u vidu i činjenica da će povlačenje SAD iz Haškog mehanizma imati uticaj na suđenja Albancima optuženim za terorizam i zločine protiv srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

- Smatram da povlačenje SAD neće biti potpuno, već da će biti praćeno drugim oblicima delovanja. Položaj optuženih Albanaca, koji odgovaraju pred Specijalnim mehanizmom u Hagu, verovatno će biti dodatno zaštićen, jer će njihov američki lobi raditi još intenzivnije nego do sada - ističe Jovanović.

On podseća na surovu stvarnost u kojoj se ne postavlja pitanje kako je Haški tribunal uopšte osnovan u potpunom neskladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija, jer Savet bezbednosti nema ustavna ovlašćenja da osniva takve institucije.

- Pitanje legitimiteta tribunala i njegovog naslednika rezidualnog mehanizma se ne postavlja, on je formalno čedo sistema UN. Suštinski je istina da su SAD veliki kontributor Mehanizma i da sa istupanjem više nemaju obavezu da ga finansiraju, što će sigurno biti udarac za personal, za imovinu i za sve ono što mu pripada, uključujući i ogroman arhiv. Tu moramo da imamo u vidu važan momenat, da mnoge privatne organizacije, institucije i korporacije finansiraju Haški tribunal, odnosno Mehanizam, uključujući izuzetno moćnu Soroševu fondaciju. Činjenica je da i bez američkog budžeta postoji mnogo privatnih izvora finansiranja, pa će i pored redukcije troškova i personala biti izvora koji će nastaviti da plaćaju rezidualni mehanizam - ističe Jovanović.

On smatra da se iza zvaničnog opravdanja istupanje SAD iz međunarodnih organizacija i ugovora kao "mera štednje" krije nešto mnogo ozbiljnije.

- Čini mi se da je Tramp procenio da mu takvo učešće ograničava slobodu delovanja isključivo po kriterijumu aktuelnih američkih interesa. Ostatak sveta to vidi kao težak udarac sistemu Ujedinjenih nacija, jer u krajnjoj liniji on počiva na Povelji UN koja je temelj međunarodnog pravnog poretka. To otvara pitanje čemu to vodi na globalnom planu, ako najmoćnija sila na svetu, ujedno i najveći finansijski kontributor organizacija u sistemu UN uskraćuje svoju podršku i povlači se iz njih - šta onda? Globalna većina, takozvani globalni jug, ima razloga da se pita da li zaista postoji plan za rušenje čitavog sistema međunarodnih odnosa izgrađenog na tekovinama Drugog svetskog rata. To se dešava u uslovima u kojima, bar sa američke strane, ne postoje jasne inicijative o tome šta bi moglo da bude novo rešenje. Ovakva situacija podrazumeva pojavu praznine u globalnim odnosima i otvara pitanje šta tu prazninu može da popuni, osim još većeg haosa i konfuzije - konstatuje Jovanović.

On upozorava da Tramp govori da njegova politika nije globalistička u smislu kako su je vodili Klinton, Obama i Bajden, ali da praksa pokazuje samo drugačiji pristup i metode održanju globalnog liderstva SAD.

- Čuli smo od predsednika Trampa da više nije kao što je bilo i da više niko sam ne može da odlučuje o svetskim odnosima, a na drugoj strani, kada se pogleda taj koncept "Amerika na prvom mestu", vidi se da to nije koncept koji govori o unutrašnjoj politici koliko o njenom ponašanju na svetskom planu. Aktuelna dešavanja su pokazatelj toga: događaji u Venecueli, zatim polemike u vezi sa Grenlandom i Kanadom, kao i sa nekim drugim zemljama, kao i slučajevi presretanja i blokiranja stranih tankera. To govori o ulozi za koju smo verovali da je za nama - da se SAD ponašaju kao globalni policajac. Smatram da su SAD samo formalno priznale duboke promene u globalnim odnosima, ali umesto da se prilagode kao jedan od činilaca, čini se da postoji plan da se prilagode tako da - ostanu globalno dominantne! Reč je samo o izboru poteza i njihovom redosledu, a cilj je da Amerika bude jedina koju svi moraju da slušaju - kaže Jovanović.

Kao dokaz on navodi i američke carine od 500 odsto koje su formalno vezane za sankcije protiv Rusije, ali se u stvari primenjuju kao sekundarne kaznene mere prema celom svetu:

- U bezbednosnoj strategiji koja je nedavno usvojena govori se da Amerika mora imati slobodan pristup retkim mineralima, energentima, strateškim saobraćajnicama globalnog karaktera ili lancima snabdevanja. To govori o globalnom karakteru ove strategije, samo što se Vašington čuva formalnog proglašenja za hegemona. Ali ono što je najavljeno u strategiji bezbednosti govori o Americi kao jedinom faktoru na planeti prema kome se svi drugi moraju upravljati i shodno tome ponašati.

Takva spoljna politika ne može se nikako uklopiti u koncept multipolarnog svetskog poretka, jer se restrikcije, kazne i mere primenjuju i na globalne faktore - na Kinu, Indiju, Rusiju i sve druge koji ne slede američku politiku.

- Ostaje pitanje da li Amerika, sa svim svojim kapacitetima i potencijalima, ima dovoljno mehanizama na raspolaganju da to isprati i održi na neodređeni period vremena. Zaista je pitanje kakve će biti reakcije - ne mislim na verbalne, već na stvarne. Sve ovo izaziva prirodnu zabrinutost u svetu, ali ne može biti razlog da i sami učestvujemo u pričama o beznačajnosti međunarodnih principa, sistema UN i međunarodnog prava. Sjedinjene Države jesu supersila, najmoćnija ekonomija i vojna sila - ali nisu same na planeti. Više od dve trećine, a ponekad i tri četvrtine čovečanstva misli drugačije. Vidimo da reakcije postoje, iako još nisu u potpunosti iskristalisane - zaključuje Jovanović.

SVET TONE U SVE VEĆI HAOS

MEĐUNARODNO pravo trpi ozbiljne i opasne udarce, ali i dalje postoji i sprečava da svet potone u potpuni haos, smatra Živadin Jovanović:

- Najmoćnije sile se ponašaju kao izuzetak i ne osećaju obavezu da poštuju međunarodno pravo, ali većina sveta to i dalje čini. Ni mediji, ni političari ne bi trebalo da šire defetizam po tom pitanju, jer nikada nije bilo da izlaz nije postojao. Moramo se boriti. Kako je Ivo Andrić rekao, krivu Drinu niko nije ispravio, ali to ne znači da ne treba činiti napore da se ona ispravi.