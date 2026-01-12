"POKUŠAVAJU DA ZATRU SRPSKI TRAG U CRNOJ GORI" Analitičari za "Novosti": Pitanje je da li je Milo Đukanović stvarno otišao sa vlasti

GRADONAČELNIK Podgorice Saša Mujović odlučio je danas da pokrene disciplinski postupak i doneo Rešenje o suspenziji do okončanja tog postupka protiv Vladislava Dajkovića, rukovodioca Službe za građane, zbog sumnje da je počinio težu povredu službene dužnosti. Analitičari su za "Novosti" naveli da se ovde radi o anti-srpskoj politici i da se Srbi neće predati.

Foto: Privatna arhiva

Milana Vuković iz Centra za društvenu stabilnost je za "Novosti" rekla da je to samo nastavak od prvobitnog hapšenja Milana Kneževića u decembru prošle godine.

- Ovo svakako jeste nastavak jednog sistemskog i istitucijalnog pritiska koji mi danas imamo od stranih vlasti Crne Gore. Najbolje smo tu vrstu pritiska mogli da vidimo krajem prošle godine, kada je predstavnik srpskog naroda i crnogorki političar, koji je apsolutno u svakoj prilici govorio i radio na zažtiti srpskog naroda, Milan Knežević, bio uhapšen samo zato što se sa ostalim građanima Botuna usprotivio izgradnji postrojenja za pročišćenje otpadnih voda, izjavila je Milana i dodala:

Foto: Privatna arhiva Milana Vuković

- Vidimo da sada iz istog razloga je pokrenut disciplinski postupak i protiv Vladislava Dajkovića navodeći da time što je on tog dana prisustvovao i bio uz narod Botuna, zapravo teško povredio službenu dužnost. Što nam zapravo govori o nekom anti-srpskom raspoloženju koje očigledno vlada u delu tamošnjih vlasti u Crnoj Gori, ali naravno, kao što smo mogli i da vidimo i na nedavno održanoj sednici Demokratske narodne partije Milana Kneževića, oni će nastaviti svoju, pre svega institucijalnu borbu, kroz podršku vlade Milojka Spajića, odnosno ministra koji učestvuje u toj Vladi.

Milana Vuković se okrenula pozitivnim stvarima za koje se Srbi u Crnoj Gori bore.

- Imamo jednu pozitivnu najavu da će se inicirati ustavne promene vezane i za službeni jezik u Crnoj Gori, odnosno da srpski postane službeni jezik u Crnoj Gori, promene vezane za izmenu zakona o državljanstvu, ali i to da trobojka bude narodna zastava u Crnoj Gori. To nam pokazuje da će Srbi ipak na jedan institucionalan način nastaviti da se bore za svoja prava, naročito protiv onih ljudi koji se danas nalaze u crnogorskoj vlasti i kojima očigledno ne odgovara da se čuje srpski glas i koji su sva svoja delovanja usmerili na to da se srpski trag zatre u Crnoj Gori - zaključuje Milana.

Ognjen Karanović, istoričar iz Centra za društvenu stabilnost je za "Novosti" izneo da smatra da veruje da je u sve umešan Milo Đukanović.

- Jasno je da se od pada Demokratske partije socijalista Crne Gore sa vlasti i samog Mila Đukanovića sa položaja predsednika, malo šta se promenilo u toj državi ako govorimo o položaju srpskog naroda. Srbi u Crnoj Gori nalaze se u teškoj situaciji i sve što se događalo u proteklih nekoliko nedelja, kao što je hapšenje Milana Kneževića, lidera Demokratske napredne partije Crne Gore, mi ne možemo drugačije okarakterisati nego kao akte državnog pogroma nad svim uglednijim Srbima ili nad srpskim narodom u celini - rekao je Karanović, pa dodao:

Ognjen Karanović /Foto KCNS Ognjen Karanović

- Osnovna matrica prema kojoj Crna Gora može da bude država, samo ako je zasnovana na fundamentima anti-srpske politike, a ta matrica je ostala i nakon pada Mila Đukanovića sa vlasti i pitanje je koliko je zapravo on otišao sa vlasti, tj. pitanje je koliko je njegovo političko nasleđe prisutno u Crnoj Gori. Ja mislim da je ono u velikoj meri prisutno i to je loše za samu Crnu Goru, a da ne govorimo o srpskom narodu.

Ognjen govori da za Srbe kao tvorce Crne Gore, nema mesta u današnjoj Crnoj Gori.

- Jasno je da Srbi kao tvorci Crne Gore, u istorijskom smislu, ne mislim na onu Crnu Goru iz 2006. godine, jasno je da baš zato što su je Srbi stvarali, za njih ima veoma malo ili nimali mesta u ovoj današnjoj, kako vole da je nazivaju, evropskoj Crnoj Gori, koja sa Evropom i evropskim integracijama nema gotovo nikakve veze - zaključio je Karanović.

