PROTERAĆE AMERIČKE TRUPE IZ SVOJIH BAZA? Kakav veleobrt - Evropska unija priprema sankcije američkim kompanijama!
EVROPSKA unija priprema sankcije američkim korporacijama u slučaju da SAD ne odustanu od svojih pretenzija na Grenland, piše list „Telegraf“.
„EU pravi planove za sankcije protiv američkih kompanija u slučaju da Tramp odbije predlog o raspoređivanju snaga NATO-a (umesto pridruživanja Grenlanda SAD)“, navodi se u članku.
List ističe da Velika Britanija pregovara sa drugim evropskim zemljama o slanju misije NATO-a na Grenland. Oni se nadaju da će snažnije prisustvo na Arktiku pomoći da se Tramp ubedi da odustane od svojih pretenzija na ostrvo.
Što se tiče ekonomskih mera, Evropska unija razmatra ograničavanje aktivnosti tehnoloških giganata, uključujući „Meta“, „Gugla“, „Majkrosofta“ i Iksa u Evropi. To bi takođe moglo da utiče na američke banke i finansijske firme, ocenjuje se u članku.
U krajnjem slučaju, Evropljani dozvoljavaju mogućnost proterivanja američkih trupa stacioniranih u njihovim bazama, zaključuje se u članku.
Podsetimo, američki predsednik je u petak izjavio da je neophodno da Sjedinjene Države poseduju Grenland, dodajući da samo zakup autonomne danske teritorije neće biti dovoljan.
Ranije je tabloid „Dejli mejl“ objavio da je Bela kuća naredila Zajedničkoj komandi za specijalne operacije da razvije plan za zauzimanje Grenlanda. List navodi da su pristalice žestoke politike SAD toliko inspirisani uspehom operacije protiv predsednika Venecuele Nikolasa Madura, da žele brzo da zauzmu ostrvo pre nego što Rusija ili Kina navodno preduzmu ikakve akcije.
(Sputnjik)
