Tenis

SKANDAL U BRIZBEJNU: Ukrajinka javno ponizila Arinu, Sabalenka jednim potezom pokazala šta znači biti čovek!

Новости онлајн

11. 01. 2026. u 10:46

ARINA Sabalenka odbranila je titulu na VTA turniru u Brizbejnu, a tom prilikom pokazala je svu svoju veličinu.

FOTO: Tanjug/AP

Iako ju je Marta Kostjuk ignorisala nakon pobede, posebno na ceremoniji dodele pehara, ona je pokazala da je iznad toga. Čestitala joj je na dobroj igri i poželela uspehe u nastavku sezone. 

Doduše, mogla je Beloruskinja da se revanšira na ovakvu praksu ukrajinskih teniserki koje otkako je ruska vojska ušla na teritorije njihove države forsiraju ignorisanje protivnica i pre i posle mečeva.

– Svaki dan igram mojim srcem za Ukrajinu – izjavila je Kostjuk na dodeli pehara.- U Ukrajini je minus 20 i veoma je teško živeti tu realnost iz dana u dana. Moja sestra spava pod tri jorgana koliko je hladno kod kuće. Slava Ukrajini!

Naravno da ukrajinskim teniserkama, kao ni celom ukrajinskom narodu, nije lako da normalno žive uz sve probleme koje donosi aktuelna situacija, ali nijedna njihova koleginica sa druge strane nije kriva za to.

