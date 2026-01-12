Svet

AKVILA PRESTONICA ITALIJANSKE KULTURE 2026. GODINE: Agriđento je predao palicu novoj prestonici i kreće se sa više stotina događaja

Milica Ostojić

12. 01. 2026. u 17:14

INAGURACIJA prestonice kulture Akvile za 2026. godinu zakazana je za 17. janaur, u prisustvu predsednika Republike Serđa Matarele i tim događajem se počinje, ali i nastavljaju mnogi projekti pokrenuti tokom godine, uključujući kulturnu produkciju kao strateški pokretač razvoja i identiteta, urbanu regeneraciju, otvaranje novih prostora i stvaranje teritorijalnih mreža u cilju ponovnog rođenja grada, posle razornog zemljotresa koji je pogodio grad i okolinu 6. aprila 2009. godine, odneo 309 života, sa 1.600 povređenih, ostalo 80.000 ljudi bez krova nad glavom, sa štetom od oko 10 milijardi evra.

АКВИЛА ПРЕСТОНИЦА ИТАЛИЈАНСКЕ КУЛТУРЕ 2026. ГОДИНЕ: Агриђенто је предао палицу новој престоници и креће се са више стотина догађаја

Foto: Tanjug/Italian Firefighters/AP

Danas pored istorijskih prodavnica i novih objekata koji su udahnuli život ulicama centra grada,  brojni su restorani, sve je obeležilo veliku promenu grada. Mesta koja se razlikuju po stilu i ponudi, ali koja dele vezu sa lolalnim područjem, a donose i savremenu urbanističku viziju.

Akvila će ponuditi u godini dana preko 300 događaja, biće to grad susreta, dijaloga, inovacija, put kojim se prelazi čitav region Abruca i preporod kojeg su izneli građani i institucije, a koji nikada nisu prestali da veruju u budućnost pretvarajući bol u sposobnost obnove.

Veliki su poduhvati napravljeni i velike investicije, ponovno otvoreno restaurirano pozorište San Filipo, Nacioalni muzej Abruca, a pripremljeni brojni artistički događaji, izložbe, muzičke svečanosti raznih žanrova, konferencije koje će doneti nove ideje za nastavak restauracije grada i život onih koji nisu hteli da napuste tu teritoriju.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UniCredit Banka: Stabilnost i podrška razvoju – važne poruke predsednika Izvršnog odbora za građane Srbije

UniCredit Banka: Stabilnost i podrška razvoju – važne poruke predsednika Izvršnog odbora za građane Srbije