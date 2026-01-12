AKVILA PRESTONICA ITALIJANSKE KULTURE 2026. GODINE: Agriđento je predao palicu novoj prestonici i kreće se sa više stotina događaja
INAGURACIJA prestonice kulture Akvile za 2026. godinu zakazana je za 17. janaur, u prisustvu predsednika Republike Serđa Matarele i tim događajem se počinje, ali i nastavljaju mnogi projekti pokrenuti tokom godine, uključujući kulturnu produkciju kao strateški pokretač razvoja i identiteta, urbanu regeneraciju, otvaranje novih prostora i stvaranje teritorijalnih mreža u cilju ponovnog rođenja grada, posle razornog zemljotresa koji je pogodio grad i okolinu 6. aprila 2009. godine, odneo 309 života, sa 1.600 povređenih, ostalo 80.000 ljudi bez krova nad glavom, sa štetom od oko 10 milijardi evra.
Danas pored istorijskih prodavnica i novih objekata koji su udahnuli život ulicama centra grada, brojni su restorani, sve je obeležilo veliku promenu grada. Mesta koja se razlikuju po stilu i ponudi, ali koja dele vezu sa lolalnim područjem, a donose i savremenu urbanističku viziju.
Akvila će ponuditi u godini dana preko 300 događaja, biće to grad susreta, dijaloga, inovacija, put kojim se prelazi čitav region Abruca i preporod kojeg su izneli građani i institucije, a koji nikada nisu prestali da veruju u budućnost pretvarajući bol u sposobnost obnove.
Veliki su poduhvati napravljeni i velike investicije, ponovno otvoreno restaurirano pozorište San Filipo, Nacioalni muzej Abruca, a pripremljeni brojni artistički događaji, izložbe, muzičke svečanosti raznih žanrova, konferencije koje će doneti nove ideje za nastavak restauracije grada i život onih koji nisu hteli da napuste tu teritoriju.
