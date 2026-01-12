MILAN KNEŽEVIĆ O NOVOM UDARU MONTENEGRINSKOG REŽIMA NA SRBE: Napustićemo Vladu ukoliko naše inicijative ne budu prihvaćene

MILAN Knežević, predsednik Demokratske narodne partije (DNP) i beskompromisni borac za prava Srba u Crnoj Gori za "Alo!" je govorio o situaciji u Crnoj Gori i stravičnim pritiscima nad Srbima.

DNP

Sada kada je jasno proterivanje iz vlasti u Crnoj Gori svakog Srbina koji se ne plaši da kaže da je Srbin i da je prvo Srbin, pa onda sve ostalo, Knežević se osvrće i na činjenicu da se proteruju i hapse ljudi i zbog izjava i simbola i identiteta, dok se istovremeno ćuti na govor mržnje i ekstremizam koji je usmeren protiv Srba.

- Nažalost, moram da konstatujem da se nakon 30. avgusta situacija u Crnoj Gori nije nešto specijalno promenila, posebno ako se pogledaju spoljno-politički prioriteti Crne Gore i spoljno-političke odluke koje su se donosile u ovih pet godina. Ono što je sasvim jasno jeste da Demokratska narodna partija, bez obzira na pokušaje slabljenja sigurno neće odustati od svojih programskih ideoloških principa i ukoliko Vlada Milojka Spajića ne uvaži naše inicijative o normiranju srpskog jezika kao službenog u Ustavu, o normiranju trobojke kao narodne zastave i o donošenju Zakona o državljanstvu i sveobuhvatnom dijalogu vezano za dešavanja u Botunu i postrojenje prečišćavanja otpadnih voda. Mi ćemo svakako napustiti Vladu, za tu odluku je glasalo predsedništvo Demokratske narodne partije. Nažalost, doskorašnji funkcioner naše partije je zbog te odluke napustio stranku danas. To je njegovo pravo i njegov izbor. Svakako sam uveren da većina građana srpske nacionalnosti, ali i građana koji u potpunosti razumeju ovu aktuelnu regionalnu i političku situaciju i u Crnoj Gori i šire nas podržava i shvata da u ovom trenutku se mi moramo izboriti za ono što je krucijalni interes srpskog naroda u Crnoj Gori.

Osvrt na Dajkovića

- Takođe bih se osvrnuo i na ovo što se desilo sa Vladislavom Dajkovićem, još jedan pokušaj i jedna demonstracija diskriminacije samo zato što je došao da podrži građane Zete koje je dan pre toga hapsilo 680 policajaca pod punom ratnom opremom, to najbolje govori o karakteru vlasti, zato sam bio u pravu kada sam saopštio da nema puno razlike između onoga što se desilo pre 30. avgusta i represivnog aparata za vreme Mila Đukanovića i nažalost represivnog aparata za vreme vlade Milojka Spajića.

Knežević je otkrio koje dalje korake očekuje.

- Mi očekujemo sednicu Vlade, očekujemo da naše inicijative budu prihvaćene, ukoliko naše inicijative ne budu prihvaćene, za mene će biti obavezujuća odluka predsedništva Demokratske narodne partije, to jest mi ćemo napustiti Vladu Milojka Spajića, otkazaćemo podršku u Skupštini Crne Gore i njegovoj Vladi, ali ćemo napustiti vlast u Skupštini opštine Podgorica i otkazati podršku gradonačelniku Saši Mujoviću i krećemo jednu bezkompromisnu kampanju i borbu za prava i srpskog naroda i svih onih koji govore srpskim jezikom i smatraju da između pravoslavnih Srba i Crnogoraca ne postoji nikakva razlika i da se radi o braći jednom narodu.