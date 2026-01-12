AKO U KUĆI IMATE OVU NOVČANICU - VI STE BOGATAŠ: Nećete verovati koliko vredi ova stara "stotka" (FOTO)
ČUVANjEM starog novca nećete mu znatno povećati vrednost, ali možete postati bogati. Primer za to je novčanica od 100 dinara iz 1884. godine, jer za nju danas možete dobiti i nekoliko desetina hiljada evra i postati bogati.
Novcem se plaća određena cena, ali i novac ima svoju cenu, posebno kada izađe iz opticaja. Ako još ima neku grešku u štampi ili kovanju, to mu višestruko povećava vrednost, pa je kolekcionarima uvek zanimljiv.
Kada i koliko će ovogodišnje kovanice biti zanimljive numizmatičarima, teško je predvideti.
- Ne možemo očekivati da one dostignu neku izuzetnu numizmatičku vrednost. Kako vreme prolazi, one će biti nešto vrednije nego danas, ali sigurno se od njih nećemo obogatiti. Ima nekih novčića koji su stari po 100 godina, a ni danas nisu dobili neku drastičnu vrednost, a ima i novčića starih po 20 godina koji su veoma popularni. Na primer, sav kovani novac sa likom Nikole Tesle je popularan, bez obzira na tiraž - objasnio je numizmatičar Željko Jelić za RTS.
Za kolekcionare je popularan i novac koji je kovan ili štampan u malom tiražu i bio u opticaju, a stepen očuvanosti je jedan od faktora koji određuju njegovu cenu. Za kulturne institucije neki primerci ipak nemaju cenu.
Koje novčanice su posebno vredne
- Novac iz 1875. godine, jer je na tom novcu prvi put natpis dinar. To je natpis novoosnovane novčane jedinice. Za nas je, gledano istorijski, od značaja prvi novac iz moderne Srbije iz 1868. godine. To je veliki istorijski trenutak kada Srbija, koja je još uvek bila u vazalnom odnosu prema turskoj vlasti, počinje da kuje sopstveni novac - rekla je Svetlana Miljanić, stručni saradnik za numizmatiku NBS za RTS.
U NBS se čuva prvi kovani novac moderne Srbije iz 1868. godine sa likom kneza Mihaila Obrenovića, koji osim istorijske nema veliku numizmatičku vrednost. Međutim, ono što ima i veliku numizmatičku vrednost je novčanica od 100 dinara iz 1884. godine koja je bila u opticaju do Prvog svetskog rata. Tada je u prometu ostalo njih 70, a sudbina većine nije poznata.
(RTS)
BONUS VIDEO:
"SVAKO POBOLjŠANjE JE VAŽNO!" Građani zadovoljni zbog novih ekonomskih mera
Preporučujemo
RASTE CENA NAFTE: Može li doći do poremećaja u snabdevanju
10. 01. 2026. u 16:19
ZAKON O ANEKSIJI GRENLANDA PREDAT KONGRESU: "Dodeliti mu status savezne države SAD"
AMERIČKI republikanski kongresmen Rendi Fajn podneo je predlog zakona koji predviđa „aneksiju i dodelu statusa savezne države“ Grenlandu u okviru Sjedinjenih Američkih Država, navodi se u saopštenju koje je objavio zakonodavac.
12. 01. 2026. u 21:16
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)