AKO U KUĆI IMATE OVU NOVČANICU - VI STE BOGATAŠ: Nećete verovati koliko vredi ova stara "stotka" (FOTO)

ČUVANjEM starog novca nećete mu znatno povećati vrednost, ali možete postati bogati. Primer za to je novčanica od 100 dinara iz 1884. godine, jer za nju danas možete dobiti i nekoliko desetina hiljada evra i postati bogati.

Novcem se plaća određena cena, ali i novac ima svoju cenu, posebno kada izađe iz opticaja. Ako još ima neku grešku u štampi ili kovanju, to mu višestruko povećava vrednost, pa je kolekcionarima uvek zanimljiv.

Kada i koliko će ovogodišnje kovanice biti zanimljive numizmatičarima, teško je predvideti.

- Ne možemo očekivati da one dostignu neku izuzetnu numizmatičku vrednost. Kako vreme prolazi, one će biti nešto vrednije nego danas, ali sigurno se od njih nećemo obogatiti. Ima nekih novčića koji su stari po 100 godina, a ni danas nisu dobili neku drastičnu vrednost, a ima i novčića starih po 20 godina koji su veoma popularni. Na primer, sav kovani novac sa likom Nikole Tesle je popularan, bez obzira na tiraž - objasnio je numizmatičar Željko Jelić za RTS.

Za kolekcionare je popularan i novac koji je kovan ili štampan u malom tiražu i bio u opticaju, a stepen očuvanosti je jedan od faktora koji određuju njegovu cenu. Za kulturne institucije neki primerci ipak nemaju cenu.

Koje novčanice su posebno vredne

- Novac iz 1875. godine, jer je na tom novcu prvi put natpis dinar. To je natpis novoosnovane novčane jedinice. Za nas je, gledano istorijski, od značaja prvi novac iz moderne Srbije iz 1868. godine. To je veliki istorijski trenutak kada Srbija, koja je još uvek bila u vazalnom odnosu prema turskoj vlasti, počinje da kuje sopstveni novac - rekla je Svetlana Miljanić, stručni saradnik za numizmatiku NBS za RTS.

U NBS se čuva prvi kovani novac moderne Srbije iz 1868. godine sa likom kneza Mihaila Obrenovića, koji osim istorijske nema veliku numizmatičku vrednost. Međutim, ono što ima i veliku numizmatičku vrednost je novčanica od 100 dinara iz 1884. godine koja je bila u opticaju do Prvog svetskog rata. Tada je u prometu ostalo njih 70, a sudbina većine nije poznata.

