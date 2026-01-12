HOROR: Ustaški dernek u Splitu, mali Hrvati urlaju o klanju Srba! (VIDEO)
JEZIVI snimci ponovo stižu iz Hrvatske, na kojima se vidi još jedan ustaški dernek, ovog puta u kafiću u Splitu.
"Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara…" Tako glasi pesma koju je hrvatska omladina sa velikim oduševljenjem pevala do rane zore u kafiću u Splitu, pre dva dana.
Ustaški dernek u Hrvatskoj se očigledno nastavlja nesmetano.
Snimak su podelili i korisnici društvenih mreža uz komentare osude:
"Split, restoran u naselju Baška Voda. Sasvim običan dan. Hrvatska omladina peva "Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara...". Ne samo da hrvatsko društvo nikada nije prošlo kroz proces denacifikacije već je zasnovano na potpunom odsustvu empatije i na kolektivnoj mržnji prema Srbima da im i stradanje srpske dece izaziva smeh. Uostalom, Hrvatska je država u kojoj je istrebljenje Srba (04.08.) državni i nacionalni praznik te su ovakve pojave zapravo prirodni kontinuitet konstrukcije tamošnjeg društva. Slavljenje ubijanja, otimanja i sadizma svake vrste.
Dobrodošli u EU...", poručio je korisnik na X.
Preporučujemo
FIFA BEZ MILOSTI ZA OVAKVE STVARI! Hrvati kažnjeni zbog "Ubij Srbina" i "Za dom spremni"
09. 01. 2026. u 19:25
NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).
10. 01. 2026. u 15:08
FRANCUSKA PRETI IZLASKOM IZ NATO-a: Glasanje u parlamentu, bes prema Trampu zbog Venecuele, Izraela i Grenlanda
FRANCUSKA je zapalila političku fitilj-bombu u samim temeljima NATO-a, u trenutku kada se globalne tenzije ubrzano prelivaju sa periferije na samu strukturu zapadnog bezbednosnog sistema.
10. 01. 2026. u 06:30
SKRIVENA PRETNjA IZ VOJNE BAZE: Tajni grad veličine 100 Moskvi na Grenlandu - duboko ispod ledenog pokrivača
NAUČNICI upozoravaju na ozbiljan ekološki rizik od napuštene američke vojne baze Kamp Senčuri, poznate kao „grad pod ledom“, koju je slučajno ponovo otkrio NASA-in radar 2024. godine duboko ispod ledenog pokrivača Grenlanda.
10. 01. 2026. u 15:43
Komentari (0)