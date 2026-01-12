HOROR: Ustaški dernek u Splitu, mali Hrvati urlaju o klanju Srba! (VIDEO)

JEZIVI snimci ponovo stižu iz Hrvatske, na kojima se vidi još jedan ustaški dernek, ovog puta u kafiću u Splitu.

Foto: Printskrin

"Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara…" Tako glasi pesma koju je hrvatska omladina sa velikim oduševljenjem pevala do rane zore u kafiću u Splitu, pre dva dana.

Ustaški dernek u Hrvatskoj se očigledno nastavlja nesmetano.

Snimak su podelili i korisnici društvenih mreža uz komentare osude:

"Split, restoran u naselju Baška Voda. Sasvim običan dan. Hrvatska omladina peva "Jasenovac i Gradiška Stara, to je kuća Maksovih mesara...". Ne samo da hrvatsko društvo nikada nije prošlo kroz proces denacifikacije već je zasnovano na potpunom odsustvu empatije i na kolektivnoj mržnji prema Srbima da im i stradanje srpske dece izaziva smeh. Uostalom, Hrvatska je država u kojoj je istrebljenje Srba (04.08.) državni i nacionalni praznik te su ovakve pojave zapravo prirodni kontinuitet konstrukcije tamošnjeg društva. Slavljenje ubijanja, otimanja i sadizma svake vrste.

Dobrodošli u EU...", poručio je korisnik na X.

