STUDENTI BLOKADERI DUNP-a ĆUTE, A PROGOVARA ANKARA: Tekst protiv Srbije napisan po narudžbini? (FOTO)
DOK beogradski studenti javno i otvoreno čestitaju Dan Republike Srpske, studenti blokaderi DUNP-a, nisu smeli da odgovore sa sopstvenog profila, pa su se obratili sa tuđe adrese.
U njihovo ime oglasio se Alija Madžović, koji već godinama ne živi u Srbiji, već deluje iz Ankare, odakle plasira tekstove o „zločinačkoj Srbiji i Republici Srpskoj”.
Umesto studentskog stava, tekst je stigao iz Turske.
Ovo ciljano izvrtanje činjenica i brutalna antisrpska propaganda je deo agende Madžovića po kojoj deluje već duži period.
Posebno upada u oči što studenti blokaderi DUNP-a ove teške optužbe nisu imali hrabrosti da iznesu sami, već su „prljav posao“ prepustili autoru iz inostranstva, poznatom po radikalnoj retorici i vezama sa međunarodnim aktivističkim krugovima.
Postavlja se ključno pitanje:
I ko je odlučio da se umesto dijaloga bira pamflet, a umesto argumenta, optužba za genocid?
Ćutanje zvaničnih profila DUNP-a, dok se u njihovo ime pišu tekstovi iz Ankare, za mnoge je jasan signal: nema stava, ali ima nalogodavaca.
BONUS VIDEO:
Pomoć građanima zbog vanredne situacije izazvane snežnim padavinama
Preporučujemo
Blokaderi oduševljeni Vučićevim radom!
10. 01. 2026. u 21:12
JOŠ JEDNA TUČA MEĐU BLOKADERIMA: Sada su počeli da brišu objave jedni drugima!
10. 01. 2026. u 15:28
NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).
10. 01. 2026. u 15:08
FRANCUSKA PRETI IZLASKOM IZ NATO-a: Glasanje u parlamentu, bes prema Trampu zbog Venecuele, Izraela i Grenlanda
FRANCUSKA je zapalila političku fitilj-bombu u samim temeljima NATO-a, u trenutku kada se globalne tenzije ubrzano prelivaju sa periferije na samu strukturu zapadnog bezbednosnog sistema.
10. 01. 2026. u 06:30
ĆERKA DOŠLA KOD ČEDE Vidite šta je uradila Kosu: "Dobio je šta je tražio!" (VIDEO)
ČEDA Jovanović nedavno je otkrio da je počeo da živi sa svojim prijateljam Acom Kosom, a ne krije da mu njegova podrška u životu mnogo znači.
11. 01. 2026. u 09:32
Komentari (0)