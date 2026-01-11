Politika

STUDENTI BLOKADERI DUNP-a ĆUTE, A PROGOVARA ANKARA: Tekst protiv Srbije napisan po narudžbini? (FOTO)

В. Н.

11. 01. 2026. u 12:34

DOK beogradski studenti javno i otvoreno čestitaju Dan Republike Srpske, studenti blokaderi DUNP-a, nisu smeli da odgovore sa sopstvenog profila, pa su se obratili sa tuđe adrese.

СТУДЕНТИ БЛОКАДЕРИ ДУНП-а ЋУТЕ, А ПРОГОВАРА АНКАРА: Текст против Србије написан по наруџбини? (ФОТО)

Foto: Printscreen

U njihovo ime oglasio se Alija Madžović, koji već godinama ne živi u Srbiji, već deluje iz Ankare, odakle plasira tekstove o „zločinačkoj Srbiji i Republici Srpskoj”. 

Umesto studentskog stava, tekst je stigao iz Turske.

Madžović, lider NVO „Menjamo Novi Pazar“, u spornom tekstu otišao je korak dalje, tako što je jedinice JNA iz Užica označio kao „genocidne“, iako je upravo njihova intervencija sprečila pokušaj rušenja brane na Drini kod Višegrada, što bi imalo katastrofalne posledice po civile. 

БлокадериFoto: Фото: Принтсцреен

Ovo ciljano izvrtanje činjenica i brutalna antisrpska propaganda je deo agende Madžovića po kojoj deluje već duži period.

Posebno upada u oči što studenti blokaderi DUNP-a ove teške optužbe nisu imali hrabrosti da iznesu sami, već su „prljav posao“ prepustili autoru iz inostranstva, poznatom po radikalnoj retorici i vezama sa međunarodnim aktivističkim krugovima.

Postavlja se ključno pitanje:

da li su studenti DUNP-a samo paravan za tuđe obračune sa Srbijom?

I ko je odlučio da se umesto dijaloga bira pamflet, a umesto argumenta, optužba za genocid?

Ćutanje zvaničnih profila DUNP-a, dok se u njihovo ime pišu tekstovi iz Ankare, za mnoge je jasan signal: nema stava, ali ima nalogodavaca.

