AKO STE U PENZIJI, A ŽELITE DA RADITE Penzioner koji je nastavio da radi podneo zahtev za uvećanje pa odbijen - Ovo je razlog

IAKO po odlasku u penziju penzioner može da nastavi da radi, za preračun penzije zakon zahteva prethodnu odjavu sa osiguranja.

Mnogi penzioneri u Srbiji, nakon odlaska u penziju, nastavljaju da rade i uredno uplaćuju doprinose, očekujući da će im se taj staž kasnije priznati kroz veći iznos penzije. Međutim, kada dođe vreme za preračun, suočavaju se sa administrativnim preprekom - zahtev se odbija ukoliko prethodno nisu odjavljeni sa obaveznog osiguranja, iako im to prilikom odlaska u penziju nije bilo uslov.

Čitalac koji se obratio redakciji portala Kamatica kaže da je u penziju otišao pre četiri godine, ali je odmah potom nastavio da radi u svojoj bravarskoj radnji. Sada kada je predao zahtev za novi preračun penzije i priznavanje dodatnog staža, taj zahtev je odbijen.

Kako navodi, radnju nije morao da odjavljuje u trenutku odlaska u penziju, ali mu je sada rečeno da je to neophodan uslov, iako zapošljava dva radnika.

- Razlog za ovakvu odluku leži u važećim propisima. Naime, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) jasno je definisano da bi se podneo zahtev za ponovni obračun penzije, odnosno za uračunavanje staža koji je ostvaren nakon penzionisanja, korisnik penzije mora prethodno da bude odjavljen sa obaveznog osiguranja. Prema članu 121 Zakona o PIO, korisnik starosne ili prevremene starosne penzije koji se nakon penzionisanja zaposli ili obavlja samostalnu delatnost po osnovu koje je obavezno osiguran u Republici Srbiji, stiče pravo na ponovno određivanje penzije tek po prestanku tog zaposlenja ili obavljanja delatnosti - kažu u PIO fondu.

Dodatni uslov je da je u tom periodu bio u osiguranju najmanje godinu dana. Drugim rečima, penzioner je mogao da nastavi da radi i bez gašenja radnje u trenutku odlaska u penziju, ali zakon ne dozvoljava preračun penzije dok je i dalje prijavljen kao osiguranik. Tek nakon odjave sa osiguranja, što u praksi znači zatvaranje ili mirovanje radnje, moguće je podneti zahtev za novi obračun i priznavanje dodatnih godina staža.

