PAVLOVIĆ ODUŠEVIO NAVIJAČE MILANA: Srbin "zaradio" devet šavova ali to ga ne sprečava da ostane uz ekipu
Fudbaleri Fiorentine odigrali su 1:1 na svom terenu sa Milanom u 20. kolu "Serije A". Međutim senku na meč je bacila povreda Strahinje Pavlovića.
Morao je Pavlović posle meča na ušivanje. Zaradio je devet šavova – nije malo, ali s obzirom na to kako je sve na terenu izgledalo i koliko mu je dres bio natopljen krvlju kada je u 74. minutu izlazio iz igre, ništa strašno.
Rosonere ono najvažnije, srpski defanzivac već danas može nesmetano da se nađe na treningu oporavka.
