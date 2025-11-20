PLAN koji su Sjedinjene Američke Države predložile za rešavanje sukoba u Ukrajini podrazumeva potpuni povratak Rusije u svetsku ekonomiju, javila je agencija RBK-Ukrajina, pozivajući se na izvore.

- Planom je predviđen potpuni povratak Rusije u globalnu ekonomiju - navodi agencija.

Osim toga, prema planu, Ukrajina ne samo što mora da ukloni pominjanje članstva u NATO-u iz svog Ustava, već je postavljen i uslov da članice Alijanse pravno priznaju da Ukrajina nikada u budućnosti neće postati članica NATO-a.

Prema navodima izvora agencije, Vladimir Zelenski treba u četvrtak da se sastane sa američkim generalima.

Sagovornik je dodao da će, prema dostupnim informacijama, glavna tema razgovora biti pritisak na Zelenskog da prihvati takav okvir sporazuma.

- Zatim će, verovatno, o tome razgovarati sa Rusima - zaključio je izvor.

Američki portal „Aksios“ je 19. novembra objavio da Sjedinjene Američke Države vode tajne konsultacije sa Rusijom kako bi razvile novi plan za rešavanje sukoba u Ukrajini.

Kasnije je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov izjavio da su Rusija i SAD razgovarale o mirovnom rešenju u Ukrajini u avgustu na Aljasci i da od tada „nije bilo nikakvog razvoja situacije po tom pitanju“.

Prema pisanju lista „Fajnenšel tajms“, plan koji su predložile SAD predviđa smanjenje američke vojne pomoći Kijevu, priznavanje zvaničnog statusa kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve, proglašenje ruskog jezika za zvanični jezik u Ukrajini, kao i odustajanje Kijeva od celog Donbasa i smanjenje broja Oružanih snaga Ukrajine.

Plan takođe uključuje zabranu raspoređivanja stranih trupa na ukrajinskoj teritoriji i isporuku oružja dugog dometa Kijevu. Kako je objavio „Aksios“, plan pretpostavlja da će SAD i druge zemlje priznati Krim i Donbas kao legitimne ruske teritorije.

(Sputnjik)