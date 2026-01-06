KOŠARKAŠKI SVET BRUJI O SENZACIJI, A SRBIN... Evo šta Nikola Jokić radi kada ne igra (VIDEO)

KAKVA senzacija u NBA!

Osakaćeni Denver je u gostima šokirao Filadelfiju. Nikola Jokić je propustio i ovu utakmicu zbog povrede kolena, ali je prilično aktivno učestvovao u meču deleći savete saigračima.

Jokić je praktično imao ulogu trenera i jednom prilikom kamere su ga uhvatile kako daje savete Pejtonu Votsonu.

Očigledno zlata vredne savete, jer je Votson odigrao jednu od najboljih partija i meč završio sa 24 poena, sedam skokova i četiri asistencije.

Incredible Nikola Jokić actively coaching Peyton Watson rn 😤 Y’all see how locked in PWAT is! This is why he’s so good!!!! I love that kid pic.twitter.com/m9hic69ZlL — Tatiana (@Tatianaclinares) January 6, 2026