KOŠARKAŠKI SVET BRUJI O SENZACIJI, A SRBIN... Evo šta Nikola Jokić radi kada ne igra (VIDEO)
KAKVA senzacija u NBA!
Osakaćeni Denver je u gostima šokirao Filadelfiju. Nikola Jokić je propustio i ovu utakmicu zbog povrede kolena, ali je prilično aktivno učestvovao u meču deleći savete saigračima.
Jokić je praktično imao ulogu trenera i jednom prilikom kamere su ga uhvatile kako daje savete Pejtonu Votsonu.
Očigledno zlata vredne savete, jer je Votson odigrao jednu od najboljih partija i meč završio sa 24 poena, sedam skokova i četiri asistencije.
