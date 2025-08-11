KRIZA VIŠE NE RASIPA MLEKO: Stimulativne mere države daju rezultate u domaćem mlekarstvu

SRPSKO mlekarstvo konačno je na dobrom putu.

Goran Vasić, Foto Privatna arhiva

Proizvođači očekuju u predstojećem periodu stabilizaciju i postepeno poboljšanje situacije kada je reč o otkupu i plasmanu te životne namirnice na tržištu, imajući u vidu pre svega podsticajne i kontrolne mere države koje su na snazi. Istovremeno nadaju se da će i mlekare dati svoj doprinos kako bismo očuvali i unapredili domaću proizvodnju i time obezbedili kvalitetno snabdevanje potrošača.

Goran Vasić, predsednik Udruženja proizvođača mleka Mačvanskog okruga kaže za "Novosti" da je proteklih meseci bilo uveravanja da imamo viška mleka i da je zato bilo zastoja u otkupu kod brojnih mlekara, ali da proizvođači ovih dana, međutim, tvrde da viškova nema već da trenutno imamo manjak.

- Nemamo informacija o postojanju krize u otkupu mleka uprkos niskoj otkupnoj ceni, a svedoci smo da je potražnja za njime sve veća i da ga sigurno nema dovoljno na domaćem tržištu - kaže Vasić.

Krave na ispaši u Vojvodini , Foto Z. Grumić

Prema njegovim rečima, mlekare trenutno plaćaju od 35 do 60 dinara po litru, u zavisnosti od kvaliteta i nekih drugih faktora i naglašava da prosečna cena sirovog mleka u Srbiji ne bi smelo da bude ispod 55 do 60 dinara, imajući na umu u prvom redu troškove proizvodnje.

- Očekujemo da stanje na jesen bude povoljnije, da cena mleka bude realna i da se u tom pogledu mlekare presaberu, odnosno da malo više pažnje posvete proizvođačima i ulaganju u tu osnovnu proizvodnju a ne, kako neke čine, da svoj profit investiraju u pojedine poslove koji nemaju veze sa mlekarstvom - dodaje naš sagovornik.

Sve je manje grla, ali mora da se radi U KOVILjU su se nekad proizvodile znatne količine mleka, ali poslednjih godina se tek poneko domaćinstvo bavi tom proizvodnjom. - Na pijaci u Kovilju samo nas tri prodajemo mleko i sir. Veliki su nam troškovi iako imamo svoju detelinu, seno i slamu, ali kupujemo kukuruz, pa kad se sve sabere računice nema i zato se smanjuje broj grla stoke, ali ipak mora da se radi - objašnjava Sonja Radman.

Napominjući da cene mleka i pravila na tržištu određuju mlekare u dogovoru sa velikim proizvođačima, dok se mala gazdinstva o tome ne pitaju, iako, takođe, imaju značajnu proizvodnju i kvalitet mleka, Vasić poručuje da se i ubuduće mora čuti glas proizvođača okupljenih u udruženjima, njihovi predlozi i sugestije o ključnim pitanjima te proizvodnje.

- Mi smo u poslednje vreme vršili pritisak prema državi tako da sad imamo premiju od 19 dinara za litar mleka, 55.000 dinara po kravi i dodatnih 100.000 dinara za junice prvotelke. Što se tiče podsticaja po litru i kilogramu, izvukli smo maksimalno, ali ipak još ima prostora za podršku u investicijama za opremu i objekte.

PIJACA Sonja Radman, poljoprivredni proizvođač iz Kovilja, Foto Z. Grumić

To će sve značajno doprineti jačanju srpskih proizvođača mleka kako bi, dodaje on, u dogledno vreme bili konkurentni i na evropskom tržištu

- Dokazali smo da znamo da radimo ovaj izuzetno zahtevan i težak posao. Znamo i šta nam nedostaje i koje su nam potrebe kao i to da je Ministarstvo poljoprivrede stvorilo bolju klimu nego ranije, ali u tom lancu tražimo i veću odgovornost mlekara - poručuje predsednik udruženja koje okuplja 78 proizvođača, uglavnom mladih, koji mlekarama isporučuju dnevno od 20.000 do 25.000 litara mleka.

Udar nefer konkurenciji VASIĆ posebno ističe značaj uredbe Ministarstva poljoprivrede, donete 1. avgusta, kojom je precizirano deklarisanje upotrebe biljnih masti kod proizvoda od mleka. Farmeri podržavaju ovaj potez Ministarstva poljoprivrede, jer proizvođači koji su koristili palmino ulje u proizvodnji mlečnih prerađevina ne samo da su dovodili potrošače u zabludu, već su bili i nefer konkurencija domaćim proizvođačima pravih sireva od sto odsto mleka.

Među tim našim mladim proizvođačima ističe se i Sonja Radman iz Kovilja kod Novog Sada, čije porodično gazdinstvo ima oko 20 krava, uglavnom muzara, a ima i junica i onih koje su steone. Ta vredna mlekarka svoje proizvode prodaje na pijacama u okolnim mestima jer joj se tako više isplati.

- Kad bismo nosili mleko u mlekaru dobili bismo nešto više od 40 dinara po litru, što je malo kad se obračunaju troškovi za ishranu stoke i ostali u našoj proizvodnji. Ovako, prodaja na pijacama je malo napornija, ali tako ipak ostvarimo zadovoljavajuće cene.

Inače, veoma mi je drago kad od mušterija čujem pohvale i da su zadovoljni našim mlekom i mlečnim proizvodima - kaže ona za "Novosti".

Stimulativne mere države namenjene stočarstvu trebalo bi između ostalog i da doprinesu povećanju proizvodnje domaćih priplodnih grla, a ne da se oslanjamo uglavnom na uvoz, čime će se stvoriti mogućnost i za znatnije povećanje broja krava u Srbiji, sa trenutnih 150.000 do 170.000, prema nezvaničnim podacima.