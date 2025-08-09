MESAROVIĆ: Za pešačke staze u Odžacima 26,3 miliona dinara, radovi gotovi u septembru
Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović obišla je u petak radove na izgradnji pešačkih staza na teritoriji opštine Odžaci.
Tom prilikom izjavila da će taj projekat, za koji je ministarstvo izdvojilo 26,3 miliona dinara, biti realizovan do polovine septembra.
"Po osnovu sprovedenog javnog konkursa, opština Odžaci je aplicirala za izgradnju staza sa pratećom infrastrukturom. Vrednost radova je 26,3 miliona dinara", rekla je Mesarović, dodajući da je Ministarstvo privrede u celosti finansiralo projekat.
Istakla je da će pešačke staze u toj opštini podići na viši nivo kvalitet života i turističke kapacitete, a samim tim, kako je dodala, doprineti i privrednom rastu i razvoju.
Govoreći o daljim ulaganjima i projektima, Mesarović je naglasila da su strane direktne investicije bile u padu u prvom kvartalu zbog aktuelnih dešavanja u Srbiji, ali da se u drugom kvartalu beleži rast.
Ministarstvo, kako kaže, nastavlja da se bori za sve investicije.
"Više puta sam se sastajala sa velikim investitorima i očekujem da na kraju godine i dalje budemo među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi", kazala je Mesarović.
Ministarka je navela i da su u opštini Odžaci planirana sredstva za još neke projekte, poput vodosnabdevanja, koji će, kako ističe, trebalo da se realizuje ove ili naredne godine.
Zamenica predsednika opštine Odžaci Milana Ličana zahvalila se ministarki Mesarović i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću na podršci i istakla da se nada dobroj saradnji i u budućnosti.
"U toku su radovi na izgradnji pešačkih staza u Karavukovu, Srpskom Miletiću i Deronjama, oko 1.890 metara dužine. Sredstva je obezbedilo ministarstvo", rekla je Ličina.
